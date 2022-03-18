3屬性、3策略、賺股息 挑出你的績優配息股

【文／呂漢威】

烏克蘭與俄羅斯的戰事危機，再次為全球股市帶來空襲警報，而每當股票市場遇到利空來臨時，投資人只能以賣出股票或是做空，是否有其他比較保守的方式來買進股票？雖然大家都在擔心是否會有金融風暴來臨，但近幾年來每次遇到重大利空，政府總是有相對應的策略來穩定股市軍心，所以當利空來臨時，是否可以進場去撿便宜，找一些績優的股票來布局？

筆者建議，大家可以利用過去的配息狀況來看公司的股價屬性，是不是符合投資人心中的績優股；不過，每個人心中的績優股都不盡相同，有的喜歡固定配息的，有的喜歡滾動配息的，有的喜歡不固定配息的，以下我們就針對各種不同類型的配息狀況來做探討。

台塑化波動度最小

固定配息型：台塑4寶2021年整體獲利超過2400億元，近期公布的股利政策如下，台塑（1301）董事會通過每股擬配發8.2元現金股利；南亞（1303）董事會通過每股擬配發現金股利7.5元；台化（1326）董事會通過每股擬配發4.8元現金股利；台塑化（6505）董事會通過每股擬配發3.8元現金股利，整體獲利配發比率超過70%，總共配發超過1700億元的現金股利，現金殖利率區間約4%～8%，依照個股的股價而有所不同。

倘若我們以4%的現金殖利率來計算，假設股價未來都不太會波動，那麼25年之後，就可以達到持股零成本，若殖利率拉到8%，那麼13年之後，就可以達到持股零成本。

這裡有一個陷阱，那就是我們已經先假設了股價是不會波動的，可是觀察台塑過去20年的股價，低點可以到30元以下，高點可以到120元以上，所以股價一定是會波動的，但股利的波動就有可能會比股價的波動要小一點。

我們以台塑4寶過去20年股利發放的情況來觀察，首先是台塑4寶過去20年皆能夠配發股利，其平均股利台塑為4.07元、南亞為3.43元、台化為4.18元，台塑化為3.42元，股利波動度依序分別為1.84、1.83、1.95、1.82。

從台塑4寶個別的股利波動度來看，每年配發股利與平均值相比波動度最小的是台塑化，然後是南亞，接者是台塑，最後是台化。股利波動度是用來判別誰過去股利與平均值的差異最小，也就是股利波動度數值比較小的公司，反之，差異較大的公司就是股利波動度數值較大的公司。