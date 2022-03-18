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攻守皆宜股大集合 年線好股＋跌深股大掃瞄

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／林明謙】

今年以來外資大賣了台股約4500億元，在這麼龐大的賣壓之下，讓很多好股票都跌到了年線附近、甚至是深深跌破年線，讓我們好好的找出這些跌深好股票，有耐心的等到外資賣壓完畢，或是開始回補，這些好股票就有機會開始出現下一波的回升。

晶圓雙雄將是止跌指標

因為年線是個股中的最重要的中長期防線，筆者觀察目前已經有許多股票跌到年線附近，股價都相當有吸引力了，這些年線好股具備攻守一體的特質，往上有空間、往下跌幅有限，因此讓我們來好好的找出這些年線好股。

首先，必須看台股止跌關鍵指標，也就是晶圓雙雄台積電（2330）與聯電（2303），一個本益比接近20倍，而另一個也只有10倍，晶圓雙雄今年營收及獲利毫無疑問的仍將繼續的成長，同時也將繼續的創新高，但是股價為什麼都紛紛的跌破年線呢？

主因就是外資，在「俄烏戰爭、聯準會持續升息」的影響下，持續在全球大賣股票。同時也因為科技股在過去一年的股價多半持續創高點，自然也變成提款的重心，而且台積電與聯電的流動性最大，也最容易變現提款，像今年以來，外資就大幅賣超台積電超過2000億元，賣超聯電也超過300億元，所以股價紛紛跌破年線，一個跌破600元大關、一個則是跌向50元大關，這都是世界級好股票。

老實說，這種重量級的好股票跌破年線，若不是超跌的話，那也就麻煩了。未來要麼就是晶圓雙雄超跌而應該補漲，要麼就是其他還在高檔的股票未來會補跌，所以台股要止跌，晶圓雙雄就得要先落底，不可以再繼續的破底，是台股重要的領先指標。

年線好股待止穩後布局

當然，聯發科（2454）也絕對是值得注意的一檔跌破年線好股，位居台股市值第2當然重要，在去年EPS大賺70元下，今年有機會挑戰85元，現在股價已跌破千元大關，本益比僅約11倍，原本出現反彈準備回至千元之上，但近期又再度破底，看來外資這一陣子是鐵了心的在賣科技股，在外資賣壓告一段落之後，若股價不再破底並出現整理平台，股價後續應有機會回升，畢竟本益比才11倍，今年營運又持續的成長，中長線仍是法人心中的好標的。

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