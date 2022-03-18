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台積電禁得起考驗 有強大支撐領台股振衰起敝

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／邱創學】

台積電（2330）是護國神山，市值曾約占台股總市值30%以上，達7000億美元以上，超越輝達、波克夏海瑟威等國際重量型公司，所以台積電影響台股漲跌巨大，自俄烏開戰以後，因地緣政治風險及金融系統危機，台積電成為外資提款機股價洩跌，也拖累了台股跌破年線、半年線等重要關卡。

對手市場放話

3奈米良率不高

一般相信，台積電業績若受俄烏戰事影響只是輕微的話，將再領台股振衰起敝再造雄風，但若如三星、英特爾等一直放話，台積電3奈米良率不高、電晶體技術被超前、先進製程太貴沒人用得起等不利變數成立，當然會使台股今年走空頭，本文就來探討這段時間台積電的技術優勢變化，做為爾後台股投資參考。

首先，台積電3奈米是否太貴、良率太低？蘋果3月9日發表5奈米M1 Ultra晶片，載板面積、電晶體數量是M1 Max的2倍，為20核心，比市場PC頂級機種18核心高，經測試效能非常強大，與英特爾、AMD頂級晶片水準相當，該晶片無須重複寫程式就能發揮效能是創舉也最節能，重點是價格優勢，蘋果的M1 Ultra晶片成本約300美元～350美元，對比英特爾最新的i9-10980XE（18核CPU）處理器售價約1000美元，顯現蘋果的M1 Ultra極具性價比。

市場更關心台積電3奈米良率問題，三星直說台積電3奈米製程的良率低，產能無法滿足蘋果要求，蘋果的新一代A系列晶片將採用3奈米、5奈米混合方式。但是，大摩連3篇報告力挺台積電3奈米良率，確實3奈米用24層光罩在成本以及良率上遇到瓶頸。

大摩表示，台積電採取減少光罩及多款3奈米方式，劃分出N3E、N3P、N3B等多個版本，以符合不同客戶的需求，已可順利供貨。台積電原來24層型號稱為N3B，光罩數目由24層降至20層，良率可望較高，另外，型號N3P專門提供給蘋果，型號N3E提供給英特爾及HPC客戶，目前估計量產可望提前一季。

蘋果M1 Ultra晶片成本約300美元～350美元，是用5奈米代工費用1.65萬美元，未來蘋果用N3P代工費用約2萬美元，等於每片晶片成本約400美元，還是比英特爾晶片1000美元以上低很多，所以，蘋果目前持續在搶3奈米產能。

至於英特爾CPU成本太高，市場被蘋果、AMD掠奪，大摩判斷英特爾會成為台積電3奈米第2個客戶，CPU占台積電營收比重2021年10%，2024年由14%提高至18%，所以，台積電3奈米產能實際上是依然處在搶購狀態。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/3/18 No.1293】搞懂富豪大咖藏錢術 你不能沒有的亂世致富作戰計畫，想了解更多，詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

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