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搞懂富豪大咖藏錢術 你不能沒有的亂世致富作戰計畫

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

全球金融市場陷入俄烏戰爭引發大宗商品價格進一步大漲、新冠肺炎疫情仍未結束、通膨壓力不斷飆升，以及聯準會要開始升息來抑制通膨等困境之中。但對於超級富豪來說，要處理投資問題前要先抓對重點，然後才能找到對的因應之道。從最近各大富豪的投資動作來看，他們似乎都認為「通膨」才是要解決的最重大問題。

通膨問題比戰爭還嚴重

儘管俄羅斯2月24日開始入侵烏克蘭以來一直成為全球最關注的焦點，其局勢變化從西方制裁俄國到能源與大宗商品價格飆漲，都令金融市場走勢波動劇烈，但以積極維護投資人權益聞名的超級富豪投資人伊坎（Carl Icahn）直接表明通膨比戰爭因素更影響金融市場，認為市場目前對俄烏戰爭可能反應過度，而且通膨最終將會「糾纏我們」。

他表示自己曾經歷過1970年代的停滯性通膨，現在我們可能必須應付相同的問題，因為當通膨巨獸被釋放後就難以控制，所以他認為聯準會將以躁急方式來結束其寬鬆措施，以抵銷西方制裁俄國後所增加的通膨壓力。如此一來，金融市場勢必出現巨大賣壓，他不願、也無法預測何時股市會因此出現暴跌，但認為目前的環境正為此鋪路。

股神巴菲特（Warren Buffett）的投資旗艦波克夏海瑟威，最近連續大舉加碼西方石油（Occidental Petroleum）的股票，持有其逾12%股權，成為波克夏第9大持股。巴菲特跟伊坎同樣在青壯年時走過1970年代末和1980年代初的通膨高漲的時期，因此對買好股來抗通膨是最有經驗和印象深刻。波克夏持續買進西方石油，外界認為是看好其能受惠於油價高漲的好處。

在西方石油之外，其實波克夏近期也有不少買股的舉動。筆者認為持有上千億美元現金部位的波克夏開始出手買進股票，除了因為美股從去年底開始急跌後，不少股票跌幅已大且市場氣氛開始變恐懼，正好符合巴菲特人棄我取的投資法則，更重要的是，通膨壓力增加，對持有龐大現金部位的波克夏來說絕非好事。

即使專家普遍預期聯準會將開始連續升息來壓制通膨，但升息帶來的利息收益增加的利多至少要年底前才會陸續浮現，可是通膨壓力高漲卻正逐步吃掉波克夏上千億美元的購買力。也許這是逼迫巴菲特出手買股的主因。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/3/18 No.1293】搞懂富豪大咖藏錢術 你不能沒有的亂世致富作戰計畫，想了解更多，詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

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