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台南+4「Ct值皆小於20」 足跡遍及新營第一市場、安平老街

投信強悍大買超！貨櫃 鋼鐵 記憶體 金融

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／蔡明翰】

俄烏戰火延燒且原物料價格迅速攀升，導致全球系統性風險高升，全球資金快速回流美元避險，導致亞幣近期快速貶值，台幣近期也跟隨亞幣走弱，引發外資在台股的逃難潮，外資在台股現貨大幅賣超，年初以來賣超達到3400億元。

V形反轉機率偏低

外資在國際政局不穩定之下，短線恐維持偏空格局，但內資並未因此感到恐慌，政府基金在指數快速拉回時持續加碼護盤，投信今年以來也持續站在買方，至3月7日為止，投信續連24日買超，累計連買金額拉升至678億元，創下史上最大連買金額紀錄。

尤其在歐美將停止進口俄羅斯原油時，股市重挫卻出現投信史上第3大單日買超金額，呈現愈跌愈買的積極態度，因此提供指數良好的下檔支撐，但外資在台股具有主要掌控權，近期系統性風險未消散前，外資偏空格局恐不易翻轉，指數壓力仍重，指數V形反彈的機率偏低。

然而，在短線指數連續重挫，指數與月、季線出現極高的負乖離，短線有望先行反彈，同時因為3月季底作帳結算時間逼近，預期只要指數稍有反彈，投信持續買超的作帳股仍將維持相對強勢格局，建議可趁近期指數拉回時，隨投信逢低布局。

貨櫃族群長榮（2603）與陽明（2609）投信買超不斷，長榮與與陽明去年獲利創歷史新高，法人原預期疫情高峰後運價將會滑落，因此預期今年獲利將呈現衰退，但儘管第1季是貨櫃淡季，國際各大航商在2、3月紛紛加收綜合費率附加費（GRI），淡季之下加收GRI費用，顯示第1季淡季不淡。

由過往經驗觀察，3月底貨櫃運價就會出現季節性回升，逐步走入旺季，有利於持續推升運價，趨勢之下，法人將逐步調升獲利預估，2022年獲利有望轉為持續增長。除了基本面強勢之外，高殖利率也為市場關注的焦點之一。

長榮去年每股盈餘上看45元，以近5成配發率計算，每股配息23元左右，潛在殖利率超過10%。陽明雖已10年未發放股利，不過去年公司獲利豐碩，董事長鄭貞茂也承諾將發放股利回饋股東，市場預期發放率有望上看7至8成，潛在殖利率相當可觀，長榮與與陽明成為進可攻退可守的標的，投信買超有望延續，短線雖漲多後開出現震盪拉回，但建議成交量縮減至月均量附近時，長榮與陽明皆可逢低布局。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/3/11 No.1292】

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