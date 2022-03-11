快訊

北市+2足跡集中內湖 去過麥當勞、樂活公園

台南+4「Ct值皆小於20」 足跡遍及新營第一市場、安平老街

24檔新兵股大閱兵 搭配法人籌碼篩選勝算更高

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／呂漢威】

最近因為烏克蘭與俄羅斯發生戰爭的影響，使得全球的股市出現連續性的重挫，此舉也讓許多的大型投資機構開始拋售持股，並將資金轉往不同於股票等其他金融商品，因戰事而短期受惠的商品如原油、黃金，或是可以用來避險的貨幣如美元等。

利空之中尋抗跌族群

不過「覆巢之下，焉有完卵」，從歷史經驗來看，當利空來襲，股市大跌時，還能夠有抗跌的股票出現嗎？答案當然是肯定的，以2020年疫情剛開始爆發時，防疫概念股就相對抗跌；2021年國內疫情再次出現蔓延情況時，電子商務與貨物運輸的股票相對抗跌。

反觀這次烏克蘭與俄羅斯戰爭發生起至今，因為國際油價上漲與黃金具備保值避險的因素，台股與上述商品有關連性的股票就相對比較抗跌，相關個股讀者可以參閱第1291期非凡商業周刊將有詳細的介紹。

但若是以受影響幅度比較深的角度來看，近期股價跌幅比較大的股票，大多數都是先前漲幅很多，且目前外資賣超較明顯的電子股。

台積電（2330）就是一個很明顯的例子。自1月17日最高點688元以來，台積電跌幅已經超過10%，雖然10%不過就是一個漲停板的幅度，但是以3月8日的收盤價561元來看，未來至少要20%以上的漲幅才會回到高點。

另外，台積電股價會如此疲弱的原因，除了全球股市皆因烏克蘭與俄羅斯的戰爭而重挫之外，外資連續性的賣超也是其中的因素。統計至3月7日為止，自3月份以來，外資賣超台積電16萬餘張；但縱使賣了這麼多，外資依然是台積電最大股東，持有70%以上台積電所發行的股票。

新兵股賣壓相對較小

以目前的情況來說，先前外資買很多，股價也上漲很多的股票，在外資持盈保泰的心態下，所受到的影響可能會比較大一點；就上述的論點來看，在選股方面，如果我們找這一兩年才剛上市的股票，也就是所謂的「新兵股」，是不是賣壓會比較小一點點，不過這裡還是要強調，沒有絕對安全的選股策略與操作方式，這裡僅提供不同的想法給投資人參考，盈虧仍須自負。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/3/11 No.1292】

相關新聞

24檔新兵股大閱兵 搭配法人籌碼篩選勝算更高

近期在殺聲隆隆中，若轉身檢視近2年新兵股，或許有質優、賣壓小的絕佳標的浮現，選股布局前，不妨再搭配外資或是投信的買盤來做雙重檢視，對於新兵股的掌握才會更有勝算。

投信強悍大買超！貨櫃 鋼鐵 記憶體 金融

這次因地緣政治風險而引發外資在台股的逃難潮，反觀國內投信並未因此感到恐慌，近期聚焦貨櫃、鋼鐵、記憶體、面板、金融等受青睞，建議可趁近期指數拉回時隨投信逢低布局。

台股混打戰 亂世震盪 誰能突圍？

俄烏戰事消息面紛雜，國際制裁措施持續出籠，隨著國際股市近期震盪加劇，台股也難逃一劫跌破年線，面對現階段混亂的局勢，投資人不妨先靜下心來，趁勢找出值得投資的優質股進行追蹤或是布局，為讓大家能更清楚的掌握個股動態， 本單元將從抗跌股、跌深股、高股息、熱門當沖股、去年財報大好股與大壞股等6個面向進行掃瞄評析，幫助您為下一波的獲利大賺做準備。

全球市場將攤牌？ 股 債 匯 原物料掀動蝴蝶效應

從石油、鈀金、鎳到小麥等貴金屬與大宗商品無不大漲或創新高，通膨與Fed開始連續升息等兩股力量，令全球股、債、匯市等重要因素全糾結在一起，它們將掀起什麼樣的蝴蝶效應？

多空雙贏策略 跨市交易淘金術 安全卡位不失眠

全球不確定因素未弭平前，你該如何調整投資操作策略？跨市交易淘金術，市場實戰專家不藏私，將手把手帶你安全卡位、一夜好眠。

資產股起飛誰領風騷 政策扶持 資金避險

以政策方向而言，觀光解封引動新一波資金回流，加上中國持續對台商與外商的限制趨嚴，國際投資與台商回流持續不斷，及地方首長年底選舉爭取連任，預期相關資產股將有持續受益機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。