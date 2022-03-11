24檔新兵股大閱兵 搭配法人籌碼篩選勝算更高

【文／呂漢威】

最近因為烏克蘭與俄羅斯發生戰爭的影響，使得全球的股市出現連續性的重挫，此舉也讓許多的大型投資機構開始拋售持股，並將資金轉往不同於股票等其他金融商品，因戰事而短期受惠的商品如原油、黃金，或是可以用來避險的貨幣如美元等。

利空之中尋抗跌族群

不過「覆巢之下，焉有完卵」，從歷史經驗來看，當利空來襲，股市大跌時，還能夠有抗跌的股票出現嗎？答案當然是肯定的，以2020年疫情剛開始爆發時，防疫概念股就相對抗跌；2021年國內疫情再次出現蔓延情況時，電子商務與貨物運輸的股票相對抗跌。

反觀這次烏克蘭與俄羅斯戰爭發生起至今，因為國際油價上漲與黃金具備保值避險的因素，台股與上述商品有關連性的股票就相對比較抗跌，相關個股讀者可以參閱第1291期非凡商業周刊將有詳細的介紹。

但若是以受影響幅度比較深的角度來看，近期股價跌幅比較大的股票，大多數都是先前漲幅很多，且目前外資賣超較明顯的電子股。

台積電（2330）就是一個很明顯的例子。自1月17日最高點688元以來，台積電跌幅已經超過10%，雖然10%不過就是一個漲停板的幅度，但是以3月8日的收盤價561元來看，未來至少要20%以上的漲幅才會回到高點。

另外，台積電股價會如此疲弱的原因，除了全球股市皆因烏克蘭與俄羅斯的戰爭而重挫之外，外資連續性的賣超也是其中的因素。統計至3月7日為止，自3月份以來，外資賣超台積電16萬餘張；但縱使賣了這麼多，外資依然是台積電最大股東，持有70%以上台積電所發行的股票。

新兵股賣壓相對較小

以目前的情況來說，先前外資買很多，股價也上漲很多的股票，在外資持盈保泰的心態下，所受到的影響可能會比較大一點；就上述的論點來看，在選股方面，如果我們找這一兩年才剛上市的股票，也就是所謂的「新兵股」，是不是賣壓會比較小一點點，不過這裡還是要強調，沒有絕對安全的選股策略與操作方式，這裡僅提供不同的想法給投資人參考，盈虧仍須自負。