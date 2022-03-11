全球市場將攤牌？ 股 債 匯 原物料掀動蝴蝶效應

【文／阮文非】

美國聯準會（Fed）即將在3月15日和16日舉行貨幣政策會議，烏克蘭危機令全球政經局勢不斷惡化，投資人已不用再糾纏於3月Fed會議是升息1碼或是2碼，因為Fed和其主席鮑爾去年誤判通膨情勢，還搞什麼一段時間內通膨平均值達2%才考慮行動，這些現在看來都已成笑話。因為錯失處理問題的先機，讓通膨這把火愈燒愈旺。

現在Fed只能被動地在通膨背後追著跑，烏克蘭危機令通膨進一步失控；升息，會衝擊經濟，但不把它壓下來，經濟更危險。Fed勢必要連續升息以穩定物價為優先任務，因為高物價已引起美國民怨，拜登民意支持度也因此不斷滑落，鮑爾若再像去年那樣放任通膨飆漲不管或升息過程拖泥帶水，無論對上、對下都無法交代。

油價狂飆後患無窮

俄羅斯總統普丁在烏克蘭危機裡狠話說盡，已沒有台階可下，接下來只能耍狠下去，從石油、鈀金、鎳到小麥等農產品、貴金屬與大宗商品無不大漲或創新高。通膨與Fed開始連續升息等兩股力量，正令全球股、債、匯市等各重要因素全糾結在一起。現在思考金融市場走勢時已不能單獨去評估，必須把各種因素互相影響的狀況考慮進去。

瑞士信貸亞洲區首席經濟學家陶冬去年就預言油價每桶將漲破100美元。即使今年2月迫近這水準而被外界認為已衝高之下，他還認為油價上漲只是剛開始，全球會出現新一輪通膨壓力上升。日前他更指出到目前為止，油價只有3次升破100美元，分別是2008年、2011年和現在；但前兩次出現百元油價後的第2年，就分別發生金融海嘯和歐債危機，因此明年經濟前景令人憂慮。

陶冬沒有具體指出百元油價與接下來的金融危機之間的關聯性，而且從股市走勢來看，金融海嘯與歐債危機確實令人印象深刻，但事後股市仍能收復失地並繼續走高。更何況導致股災原因，從來不會只有油價飆漲這單一因素。以此來看，陶冬的說法似乎有點危言聳聽，但真的如此嗎？

回顧油價前兩次漲破100美元後隔年就出大事情的經驗，在金融海嘯爆發後，Fed急速降息和推出量寬（QE）救市，歐債危機爆發時，歐、美央行也有能力維持極低利率和繼續QE。反觀現在，許多小國去年已因通膨壓力而率先升息，目前美國通膨率創數十年新高而必須升息抑制，已沒有當年能以極寬鬆措施救市的條件！