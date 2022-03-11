台股混打戰 亂世震盪 誰能突圍？

【文／陳威良】

台股經歷利空洗禮，大盤指數摜破年線，就個股的股價走向來看，短期均線呈現多頭排列（5日＞10日＞20日均線）的家數占比為18.55%，空頭排列（5日＜10日＜20日）的家數占比為54.18%；另在中期均線方面，呈現多頭排列（10日＞20日＞60日均線）的家數占比為20.49%，空頭排列（10日＜20日＜60日均線）的家數占比則是50.81%。

由此可知，個股強弱有別、多空分化，而且無論是短期或是中期走勢，目前空方都稍占上風，尤其現在盤面有超過5成個股的中期走勢堪慮，惟有積極汰弱換強，才能開啟反敗為勝契機。

回檔探底的盤勢中，當然還是有少數挺身而出的強勢股，不過如果考量短線漲幅太高，反倒不鼓勵再過度追價，所謂「棒打出頭鳥」，套用在股市中指的是創新高價的個股，隨時可能引發獲利了結賣壓，若是追買在高點，套牢風險將大幅提升。

穩中求進抗跌股

具備3大共同特色

相對而言，穩中求進的抗跌股應該更適合成為換股的下一站。要符合什麼條件才夠格稱為「抗跌」呢？首先，簡單以個股和大盤的位階相比，大盤目前在年線之下，假如個股能同時站在半年線、季線甚至月線之上，那明顯就是相對比大盤強。

為了再進一步確認股價位階是否仍安全，我們可以參考年線位置、以及前波或去年高點，最好距離年線支撐不要太遠，而瞄準前高的潛在漲幅空間愈大愈好。

在彙整了盤面抗跌股之後，可發現其共同特色不外乎：（1）預估殖利率高；（2）預估第1季業績不淡；（3）內資投信持續布局。

例如近期鋼鐵股的表現可圈可點，國際大廠原先就已經陸續調高盤價，俄烏開戰後讓市場對供應吃緊的擔憂又升級，鋼鐵族群去年上半年曾有一波極強的走勢，在經過半年多的調整之後，籌碼面、技術面都已重新回到對多頭有利的格局，配合公司宣告股息政策，若能對股東大方配息，股價後市自然可期。

中鋼（2002）2021年EPS達4.02元、創下建廠50年以來新高，並決議配發3.1元現金股利，股利發放率77%合乎預期，而殖利率則是超過8%，這對長期持有中鋼的投資人來說，真是開春的大好消息。參考中鋼歷年來的平均殖利率為5.6%，最近10年甚至掉落到僅有3.4%，今年殖利率的確讓人眼睛一亮。除了投信連續大買中鋼之外，就連最近大砍台股權值股的外資，2月以來對中鋼也買多於賣。