公司大老告訴你 景氣好不好？5大產業法說探祕

【文／陳威良】

俄烏戰雲密布，牽動全球金融市場敏感神經，台股亦在緊張氛圍之下波動加劇，操作難度明顯提高。此時理財一定要先「理心」，要冷靜客觀找到投資的方向，建議可爬梳重量級公司的法說會展望，站在產業大老的肩膀上看趨勢，看得更遠、也能看得更清楚。

值得留意的是，隨著部分產業走到高原期，即使同一族群的不同公司，對未來景氣的把握度也不一樣，股價走勢可能就此分道揚鑣，多空的十字路口，務必緊盯基本面變化。

晶圓代工產業

聯電法說令法人擔憂

首先就晶圓代工產業來看，在漲價效益挹注下，台積電（2330）、聯電（2303）、力積電（6770）1月營收皆寫下歷史新高，而今年首季代工報價又調高雙位數，全年業績再刷新紀錄應該也沒有太大懸念。

然而，半導體產業超級循環走了1年多，近來產能過剩雜音擴大。聯電在法說會上首度鬆口，28奈米供過於求的情形有可能在2023年後發生，儘管公司強調已經陸續與客戶簽定2年～3年長約爭取保障，不會受到明顯影響，但此番低於預期的展望仍對市場投下震撼彈，法人對產能過剩的擔憂情緒高漲，並立即反映在近來股價頻頻破底。

持平而論，即使有些消費性產品需求會逐漸鬆動，但車用、HPC等應用別的需求依舊強勁，新增產能後，供需應該會轉趨平衡，但不至於嚴重到產能過剩。

只是長約效應雖能將價格鎖在高點，但也意味著未來價格不易再大幅提升，成長動能勢必減緩，讓法人少了買進的誘因。聯電法說會預測今年營收成長2成、與產業成長率相當，以及預估毛利率40%，讓外資普遍感到失望。

股價操作方面，聯電跌破年線後，中長期格局已明顯偏弱，惟目前週KD已進入低檔區，持股者暫不殺低。而董事會決議配發3元現金股利，殖利率約5.75%，下檔具有價值支撐，可待反彈後再觀察年線壓力是否突破。

另外，同為二線晶圓代工的力積電，法說會上亦提到今年產品價格不會像去年大幅漲價，股價呈現弱勢破底，止跌訊號除了要看法人何時願意再進場，聯電能不能領先反彈也是關鍵。整體而言，今年起晶圓代工先進製程的展望遠優於成熟製程，建議操作重心放在台積電即可。