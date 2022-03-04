櫃買絕地大反攻？ 4大族群將成翻多關鍵

【文／許博傑】

全球股市第1季大震盪！今年1月起國際股市除持續反映聯準會將在3月中開始升息外，近期的俄烏戰爭也成市場拉回幅度加重的主因，而台股加權指數雖在近期表現相對國際股市強勢，僅來到半年線關卡，但代表內資的櫃買指數卻也在本波中回到年線的位置，尤其內資是從1月初就開始啟動對櫃買個股的調節，這也導致許多中小型股短線都出現一波不小的拉回走勢，櫃買指數甚至大跌近10%。

長線處漲多拉回修正

然在經過修正後，從今年對台灣的經濟及產業展望仍可持續成長來看，櫃買市場重挫後反而開始出現波段投資的契機。3月過後的櫃買市場會怎麼走？未來的反攻又將由那些族群帶動？人氣焦點又在哪？都將是本文要探討的議題。

櫃買指數在今年的走勢可謂相當弱勢，主要原因就在於當中占權值重的電子、生技股持續走弱，從月線觀察，在經過1月的長黑拉回後，櫃買指數2月仍是一小黑的十字線，長線還是處在漲多的拉回修正走勢，由於月K線大量是出現在去年的11月，就籌碼角度看，當月低點213.85點不可破，一旦跌破就會形成長線的高檔大量套牢賣壓，這是未來要持續留意的關鍵位置。

至於型態上，長期上升趨勢線支撐目前在206點～207點，多頭拉回至此將會展開較大能量的反撲，至於短線在跌深後已有機會在年線上下醞釀震盪築底，若從時間來看，在聯準會3月16日升息確立後，配合個股公布的配息加上第1季的法說，屆時多頭將有較大反撲力道。不過，由於櫃買指數技術面短期已經走弱，所以，上檔的月線、季線已成為多頭大壓力區，要見到增量換手才能站上，至於型態頸線則是在223點，收盤正式越過波段才有轉強訊號。

從櫃買市場結構來看，由於10大權值股中僅合一（4743）為生技股，其他都是電子股，所以，未來電子股能否轉強也是決定櫃買指數的關鍵。