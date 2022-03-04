投信重壓3月績效戰 外資 官股大玩你丟我撿！

【文／林明謙】

台股多頭最大金主「投信」，他們的重頭戲、第1季季底績效戰準備登場了。雖然最近市場利空可以說是一棒接一棒，真的是「屋漏偏逢連夜雨」、「長使英雄淚滿襟」，台股一再陷入苦難，但不要忘記，目前距離投信法人3月的季底作帳，只剩下1個月的時間而已。

我們來看看，近來每個月都大買超過百億元的投信，他們在第1季居然逆勢大買了近600億元的股票，相信行情一回升，投信的績效戰將帶動台股大反彈。他們到底重壓什麼股票，來逆勢打這場3月份的績效戰？可不要忘記，如果資金與人氣真要來的話，投信的作帳火力可是會很猛的！

必看！投信重壓股

統計今年以來從1月1日～2月25日這2個月中，投信大買的標的第1名是台積電（2330），金額高達109億元，在投信第1季大買近600億元的資金當中，有很高的比率是配置在護國神山台積電身上，而且台積電在2月底被外資給大賣、股價跌至600元附近，投信則是持續的大買，算是內資穩定力量的來源，理論上600元大關應該有支撐，相信未來隨俄烏戰爭的利空逐漸淡化後，如果國際間沒再發生什麼大意外，台積電應該還是會反彈，畢竟股價都已經跌到了年線支撐區。

投信大買的第2名則是聯發科（2454），第1季大買了將近38億元，相信也是作帳行情的主力，聯發科原本的走勢相當強勁，但近期在戰爭利空下，股價跌破了季線1100元的支撐區，比起台積電的大跌，聯發科算是比較有支撐。

在5G晶片的帶動下，公司重申未來3年營收複合年成長率將達15%，而2022年營收也將再成長20%，在2021年已大賺近70元的EPS下，還要再成長2成，那不就要挑戰90元的EPS？算算本益比可能才13倍多，讓市場法人相當有信心，但短期仍要留意外資續賣使其股價補跌的風險，因此前波低點1055元不可再跌破。

再來看投信法人的另一檔重壓股、矽智財大廠的智原（3035），第1季大買了近34億元。智原也是一檔公司自己相當看好的股票，預期2022年營收可望大成長50%，而且未來2年～3年可維持高成長，就算是近期全球金融市場大震盪，投信依然持續的買超，完全沒有賣股票的現象。而且股價愈整理愈高，從190元附近整理後再突破，然後210元附近整理後再突破，最近在240元整理後也繼續突破，創下20多年來的新高點，算是第1季的多頭指標，但操作這種強勢股，切記要看好月線的支撐，不可以在短期內跌破2次，否則易形成短期頭部而回檔整理。