資產股起飛誰領風騷 政策扶持 資金避險

【文／黃靖哲】

股市最怕不確定性系統風險，特別是俄烏戰爭中，隨時可能出現的政策與戰事上的變化，即使戰事能夠快速告一段落，國際上各種經濟制裁也將持續影響金融市場，台股當然不可能全面置身事外，也因為國際上各種不穩定因素難以在短期內消除，明顯出現國內內需股成為資金避風港的狀況。

內需題材吸引資金

解封當然也是大行情，過去2年各國國境封閉，造成全球觀光、商務等相關產業嚴重衰退，隨著政策持續推出，觀光、航空先行起飛。在國際上談談打打仍持續紛擾的狀況下，相對於國際穩定可預期的內需解封政策，短線上大幅受到資金追捧，從長榮航（2618）率先發動，虎年農曆年後漲幅高達52%，華航（2610）也有39%，航空股的大漲更帶動報復性觀光題材，鳳凰（5706）漲幅高達73%，山富（2743）漲幅高達86%，晶華（2707）也有36%。

這些內需題材大幅吸引資金，也使短線投資人仍有人氣標的可以依循，然觀光與航空等股票漲幅已大，而內需產業又成為市場最重要的資金避風港，投資方向應該朝向何方？筆者以為，以政策方向而言，觀光解封引動新的一波資金回流，加上目前信貸利息仍低，年底6都地方選舉即將舉辦下，6都等地方政府無不卯足全力衝刺政績，預期內需觀光、營建資產等相關族群，將有持續受益機會。

再以民國92年SARS過後，觀光股總體指數後5年大爆發，大幅上漲達7倍以上，營建指數同步受到激勵，5年內漲幅高達8倍。資產股雖然沒有指數可以依循，但同時間榮運（2607）漲幅高達1倍，遠雄港（5607）漲幅也有9成不可小覷。即使本次台灣疫情控制得當，並沒有過度超跌的狀況，然觀光開放，加上中國持續對台商與外商的限制趨嚴，國際投資與台商回流持續不斷，相關資產股仍然持續加溫。

地方首長爭取連任，政策利多不斷。以台南為例，近期可說利多齊發，在南科持續帶動下，相關房地產大幅上漲且持續加熱中。近期推動安平港轉為度假帆船停泊港，帶動休閒觀光，其中，東哥遊艇（8478）去年大漲125%，可說最大受益股；港區16公頃土地，則由三地集團公司做為開發規畫，目標成為台灣最大度假城！三地公司與南仁湖（5905）互為母子關係，且同步開發合作，近期南仁湖更標下雲林古坑站的經營權，加上小墾丁渡假村228連假起湧入大量人潮，股價仍然在低檔，隨業績起而發動。