多空雙贏策略 跨市交易淘金術 安全卡位不失眠

【文／阮文非】

俄羅斯入侵烏克蘭，油價飆漲引發通膨失控憂慮，聯準會升息在即和新冠肺炎疫情等，之所以成為市場的變數，可能源自於大家對局勢演變的誤判而影響市場情緒。光是俄烏戰爭爆發以來，輿論的解讀方向就不斷變換，從而令金融市場走勢更波動劇烈，經濟陷入停滯性通膨的可能性不斷增加。

但有專家認為，如果能掌握大趨勢所在，即使目前金融行情走弱，也可能出現數十年來最難得的賺大錢機會。

烏克蘭危機之下的誤判

俄烏戰爭、通膨與升息等令市場變化有多大，某程度上是來自我們對相關因素的誤判有多嚴重。

俄國入侵烏國，歐美始終無意出兵相助，新制裁措施連俄國的石油與天然氣都沒包含在內，被外界批評不痛不癢。但事實並非如此，在歐美帶令下，俄國正面臨全球極嚴厲的金融制裁，連保持中立政策逾百年的瑞士也加入制裁行列，凍結俄國資產而有重大意義。

歐美已把俄國央行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT），令俄國央行持有的逾6000億美元外滙存底無處可用。拜登更禁止美國人民與俄國央行進行任何業務往來、凍結俄國央行在美國境內資產，新制裁措施也針對俄國的主權財富基金與俄國財政部。俄國央行立即反映把基準利率從9.5%一口氣狂升至20%，並下令俄國企業出售80%外滙收入以全力穩定盧布滙率。這樣的結果還能說不痛不癢嗎？

外界之前認為只要油價高漲，增加俄國石油收益，能增加俄國央行外匯存底而支撐盧布匯率，就不怕歐美制裁，尤其能源產業沒包括在被制裁之列，但制裁結果跟原先預期根本是兩回事。

事實上，市場專家指出歐美制裁，尤其美國的制裁最徹底，使國際能源交易商通常不敢跟被制裁國家做生意以避免遭到牽連，同樣能發揮阻止其能源出口的效果。

以俄國能源占全球供應量約10%計算，其被制裁後可能令全球石油供應量減少約7%。雖然目前油價升破每桶100美元，但盧布兌美元匯率因被逐出SWIFT而狂貶至114盧布。去年底盧布兌美元還不到75盧布！

美成制裁俄最大得益者

外界對俄烏戰爭的嚴格誤判，令金融行情波動劇烈，只會令市場的變數愈來愈大。目前市場另一大誤判是油市。近年來油價飆高，發展再生能源的成本高昂而且還未到可能取代石化燃料的地步。美國一再呼籲其重要中東盟友沙烏地阿拉伯帶頭增產來降低通膨壓力。但在石油利益面前，沙國選擇與俄國合作不擴大增產以免拖累油價。