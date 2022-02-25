塑化 鋼鐵 觀光題材夯 3月漲率高搭配籌碼找黑馬

【作者：呂漢威】

國際股市烏雲罩頂，因為市場擔憂烏克蘭與俄羅斯劍拔弩張的情況，會不會愈演愈烈，引發國際戰爭，進而影響全球的經濟與股市。因此，許多個股與重要指數紛紛從高點回檔，大型機構投資人也將部分資金轉向黃金去避險，推升國際金價上漲；同時間國際油價也因為烏克蘭與俄羅斯之間擦槍走火的原因而持續走揚。

整體來看，國際上的資金開始轉進黃金與石油等商品，此舉也推升了台股相關的ETF走揚，先來看台股中與國際油價相關的ETF，呈現正向走勢的ETF有期元大S&P石油（00642U），期街口布蘭特正2（00715L），反向的ETF則有期元大S&P原油反1（00673R）等；從過去的統計資料來看，這3檔ETF掛牌的時間皆不滿10年，所以筆者在表格內特別標註統計次數的欄位，主要是讓投資人知道上述的ETF是採用有漲跌幅數據的資料來計算上漲機率。

通膨推升油價高漲

根據資料顯示，與國際油價相關的ETF，歷年來3月份上漲的機率大約是50%，並沒有很高的上漲率，但因為今年有通貨膨脹與烏俄危機的因素，使得國際油價在第1季就開始走揚，所以進入3月份，若是看好國際油價續漲的投資人，可以留意一下與國際油價正相關的ETF。

不過從買賣股票的實務上來看，一般投資人如果要短線操作與國際商品相關的ETF，有時候會綁手綁腳，因為相關商品的價格走勢，很容易出現跳空情況，每日的震幅較大，所以接著再來看看盤面上與國際油價有相關性的塑化族群。

自2021年第4季起，因為各國政府傾向採行與病毒共存的防疫策略，且產油國尚未擴大增產，加上全球通膨與烏俄危機等因素推升燃料價格，使得西德州原油期與布蘭特原油期雙雙衝破90美元，創下7年新高。

受惠國際油價上漲，2021年第4季起台塑化（6505）成品油的利差開始持穩向上，回到過去兩位數的狀態。

以航空燃油、汽油每桶煉油與柴油來看，每桶價差分別回到12美元～15美元之間的價位。照常理來說，台塑化的股價理應隨著國際油價而上漲，但從台塑化的營收與股價走勢圖來看，台塑化的營收已經快要回到疫情之前，可是股價卻沒有跟上營收的腳步，推估其中一個因素是：台塑化過去10年中，3月份的上漲機率真的不高，僅有20%，較不具季節性因素。

台塑4寶營收傲人

若再以台塑（1301）、南亞（1303）、台塑化來看，過去10年3月份上漲的機率大約都在40%~50%之間，因此以季節性的角度來說，台塑4寶歷年來3月份的股價表現並不亮眼。可是從營收面來看，受惠國際油價上漲等相關因素，台塑4寶的營收大多已經快回到疫情發生之前的高點，而台化與台塑化的股價仍屬相對低基期，以近期外資法人的累計買超來看，仍是買多於賣；台塑4寶今年是否有可能走出與往年不一樣的格局，就留待給投資人去觀察。