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塑化股機會來了嗎？ 台塑4寶投資價值浮現

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者：許博傑】

油價站穩90美元關卡、創8年新高！烏俄衝突加上全球通膨現象尚未趨緩，油價在今年2月初重回90美元關卡，在油價持續升溫且看回不回的趨勢下，過去一向與油價連動甚為密切的台塑4寶及塑化股，近期反而表現平平。

短期穩在90美元之上

然台塑4寶在1月中公布去年獲利大賺超過2403億元，其中，台塑（1301）、南亞（1303）更是創歷史新高，雙雙大賺超過1個股本，以時間來看，3月後4寶將召開董事會並公布配息，在高獲利且過去4寶配息率高的狀況下，未來能否開始重新受到市場青睞？長線的4寶是否還具有投資與存股價值？而除了4寶之外，油價及其他塑化股又該如何看待？

先從影響塑化營收、獲利最大的油價來觀察，在全球疫情趨緩、景氣開始復甦的趨勢下，油價自去年的11月以後，就開始慢慢地從80美元往上攀升，當然，過去一段時間原物料價格的堅挺，也是帶動油價往上的一大主因，由於美國國內通膨居高不下，在景氣開始復甦的過程中，油價自然也是易漲難跌，並且美國最大頁岩油公司近期已明確表示，油價即使升至200美元仍對大幅擴產不感興趣，這代表未來美國本土的供給增加有限。

此外，近期的烏俄地緣政治衝突，也將導致短期供給可能受限，或是造成資金大量進入期貨避險更進一步向上推升油價，再者，經過2020年的負油價衝擊之後，全球最大產油組織OPEC+也僅是循序漸進的在2月後每日增產40萬桶，並未因為油價的高漲而有更大的增產計畫，加上過去中國農曆年後補庫存的效應啟動，研判在這些因素交互作用下，短期油價可能都會穩在90美元之上。

雖然油價可能因為烏俄戰爭再創波段高點，甚至是挑戰100美元，不過，短線對油價最大的變數仍有可能出現，關鍵就是近年一直沒有原油流入國際市場的伊朗，由於美國總統拜登亟欲打壓通膨，更想壓制油價走跌，所以，近期正在談判的伊朗核協議有機會在3月中旬前達成。

4寶上半年審慎樂觀

一旦達成則未來每日將可能有百萬桶原油入市，這將是油價惟一可以大幅趨緩的因素，如果一旦美、伊達成協議，屆時才是油價真正可能降溫的時間點，否則縱使目前中國經濟降溫影響需求，但對於油價短線仍起不到真正降溫的效果。

再看到台塑4寶的1月營收及第1季展望，由於第1季有農曆春節，加上廠房歲修，台塑、南亞營收將較上季衰退，台化（1326）在近期多項業務出現好轉跡象下，反而看好營運將逐步升溫，台塑化（6505）則預計原油價格本季將維持高檔，也就是大方向來看，第1季除去季節性因素，4寶的實質業績將仍可維持與去年第4季持平、甚至小幅成長，並沒有出現悲觀的理由。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/2/25 No.1290】

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