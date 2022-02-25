鴻海股價牛步為哪樁？ 處中長線底部區 逢低可布局

【文／林明謙】

鴻海（2317）的電動車新品可望順利上市，為什麼股價就是不動呢？市場眾所皆知，鴻海正在加速電動車的轉型霸業，近期在電動車的布局與出貨上也確實接二連三的傳出好消息，不過，全球各大車廠不是都在缺晶片嗎？為什麼鴻海會有晶片呢？

電動車大業加速奔馳

鴻海自己也說明了，雖然缺料、缺晶片狀況在第1季已大幅緩和，但還是沒有完全解決，預期下半年才會較為明朗，由於鴻海為全球最大電子組裝廠，因此可以把缺料問題降到最低，而且不要忘了，鴻海自己有日本夏普8吋晶圓廠，2021年8月剛向旺宏（2337）買到6吋晶圓廠，另外，轉投資馬來西亞的8吋晶圓廠可以運用部分產能。

再者，鴻海集團內有2座封測廠，專門策略性布局高功率元件、類比元件和車載影像感測技術，未來是鴻海集團車用晶片封測產能的重點所在，因此，已經開始深入布局半導體領域的鴻海，缺晶片的問題不大，為的就是往後的電動車大業，上、中、下游完全的垂直整合。

觀察近期鴻海電動車進度也已獲得實際的業績，像是為美國Fisker代工的電動車PEAR已開放預購，在價格不到3萬美元下極具競爭力，看來是準備和特斯拉來一較高下，目前預計於2024年交車，初步規畫年產能15萬輛，後續可望逐步增加至30萬～50萬輛。

此外，與美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors合作生產的Endurance電動皮卡，最快可在2022年第3季量產，也是瞄準特斯拉的電動皮卡Cybertruck來準備拚一下。在國內，3月預備出貨給高雄客運的電動巴士（E-bus）Model T，初估總量可望超過30輛，陸續傳出鴻海電動車與電動巴士上市的好消息，但還需要時間再等一下。

另外，鴻海今年初與印尼投資部、電池公司IBC、Indika能源公司及Gogoro簽署合作備忘錄，將合作發展與建立電池芯、電池模組、電池包、四輪電動車與二輪電動車產業生態鏈。在關鍵性技術的電池材料上，鴻海未來將朝向100%自製，估計最快2022年可望量產出貨，來配合2023年開始在美國、泰國等地大規模生產電動車的時程。

而與泰國國家石油集團PTT合資新公司後，規畫在泰國建立新電動車製造工廠，2022年開工後、最快在2024年上半年量產，未來2～3年之年產能規畫為5萬輛，並以2030年達年產15萬輛為目標。