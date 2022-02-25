從汽車到能源 統統需要 晶片前景 沒看壞的理由

【文／阮文非】

綜觀未來1年，市場最大風險是通膨壓力和聯準會的貨幣政策到底有多鷹派。升息不利股市，尤其科技股，專門投資科技股的女股神伍德（Cathie Wood）的旗艦基金ARK Innovation ETF價格1年來已腰斬，被專家指其跌勢跟2000年科網股泡沫很相近。但通膨壓力下，股票又被視為具抗通膨能力，當然前提是具獲利能力的股票才能抗通膨。

晶片短缺問題難解

從目前環境來看，雖然金融與景氣循環股最被看好，但要在未來一、兩年乃至10年，仍具前景能見度來看，晶片業是其中一個重大產業。因為各個產業都需要晶片，但晶片短缺問題仍未解決，連思科執行長都說，目前不確定晶片短缺問題在何時結束。

宏觀經濟環境和烏克蘭危機等地緣政治緊張，導致美股及全球股市持續下挫而未見反轉跡象。也許要等待從去年底開始領跌大盤的晶片股回穩，才可能透露股市已利空出盡而出現回升契機。

目前股市面對諸多變數，包括聯準會加快升息、烏克蘭危機、全球通膨失控……，因此年初以來的全球尤其美國股市走勢急速往下，以美股裡跌勢極重的費城半導體指數來說，從去年12月底創收盤新高的4039點開始急速拉回，到1月底最低至3243點，累積跌幅19.7%，差一點就落入技術性熊市當中。在反彈後，近期又跌破3400點水準。

晶片股明明獲利大好，但股價卻大跌，除升息之利空外，跟先前漲過頭有莫大關係。費半指數從2020年3月低點1298點開始大漲到去年底，累計漲幅逾兩倍。今年初才出現比較明顯的拉回整理走勢。只要能撐著不陷入熊市，在業績前景仍然被看好的情況下，跌最慘的晶片股如果能止跌回穩，對大盤將有很大的激勵作用。

路孚特理柏資料顯示，今年首7週資金從債券基金撤出約1775億美元，股市基金卻流入500億美元，顯示股市仍是資金最佳出路，具獲利能力和前景的晶片股應當不會寂寞。

去年全球晶片大缺貨，從汽車到3C產品的生產均大受影響。即使情況有所緩和，但網路設備商思科執行長羅賓斯（Chuck Robbins）也不確定短缺問題何時結束，預期短缺情況會延續至下半年。思科財務長赫倫（Scott Herren）看法更為悲觀，認為以目前情況來看，晶片供應緊張情況不會在短期內結束，估計要好幾個季度才能好轉，讓供需逐步恢復平衡。即使超微執行長蘇姿丰看法較樂觀，但也認為上半年晶片供應狀況會繼續緊張，要到下半年才會有些好轉。