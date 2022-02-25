翻滾吧！K線 強線型籌碼 贏家選股指南

【文／陳威良】

內文：台股累了嗎？今年以來大盤指數若和去年底封關相比，僅維持平盤走勢，畢竟過去3年連續每年拉出超過2成以上的漲幅，而目前盤面籠罩著即將升息的緊縮壓力，又不時傳出俄烏之間的緊張情勢，使得資金更傾向於快速進出，導致個股的上漲續航力不足，稍有不慎，立即由多翻空。個股多空、強弱明顯分歧，股價瞬息萬變，務必辨明技術面格局，遵守紀律操作，方能持盈保泰。筆者依照線型將盤面人氣股概分為4大類型，以下分別論述操作策略。

第1種是標準多頭的「上升趨勢」，主要特點包括K線以紅K居多，且排列呈現「低點不破、高點有過」的型態，另外，成交量為上漲量增而下跌時量縮，短、中、長期均線向上發散助漲。這種上升趨勢的個股，最容易吸引市場資金聚集，成為引領台股挑戰前高的先鋒部隊。

上升趨勢》航空股雙雄

操作要領上，強勢股當然恪守順勢做多原則，只要支撐不破之前，拉回站買方，不預設高點目標，更不可盲目逆勢放空。至於出場時機，可依操作節奏快慢觀察不同訊號：（1）高檔爆量出現長黑K；（2）當沖比超過6成且留上影線；（3）低點連接的上升切線被跌破；（4）融資連增而股價漲幅收斂。

例如廢家電與廢資訊處理廠綠電（8440）2021年EPS達1.37元、創下近9年新高，利多激勵股價從20元附近底部起漲，前後發動2波攻擊，每一小波上漲都擴量過前高，而股價翻倍漲到45.85元後，獲利調節壓力湧現，高檔殺出1根吞噬長黑K線，雖然因為被分盤處置交易而並未爆量，但如果是短打操作，股價轉弱就應該先走一趟，守住獲利戰果；假使持股成本低、波段操作者，則持續觀察上升切線能否守住。

最近觀光解封的題材發酵，雖然具體時間表與商機尚難預估，不過對於航空客運和旅行社等產業來說，彷彿久旱逢甘霖，況且大多數股價已盤整許久，籌碼早就徹底沉澱，題材加上資金點火，整體族群齊步噴出。長榮航（2618）股價由去年12月中旬修正到今年2月初，近期法人買超、融資增加，推升股價創下近11年新高，華航（2610）亦步亦趨跟進上漲，航空雙雄不僅波段強勢，也成為當沖熱門標的，當沖比維持在6成以上。

長榮航目前有82架客機、8架貨機，華航則有62架客機、21架貨機，國際旅行商機重啟後，料想長榮航的成長動能將更勝一籌。由近日股價走勢來看，紅K多、多頭仍占上風，不過長榮航單日成交量創高達70萬張，有過熱之虞，而華航前次最大量為114萬張，若爆出百萬張成交量卻止漲，短線也要警戒，空手者不追高。

旅行社相關個股包括五福（2745）、山富（2743）、易飛網（2734）、鳳凰（5706），相對航空股算落後補漲，近日急速噴出，和5日均線乖離大，如果航空股進入整理，也免不了攻勢將受挫，隨時留意一旦爆量收黑就停利。