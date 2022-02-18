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複委託交易別一頭熱 尖牙股得趁恐慌下殺逢低布

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／盧昱衡】

金融交易國際化已勢不可擋，自疫情以來國人積極投入金融市場，不只創造了國內航海王、鋼鐵人的傳奇故事，且透過券商複委託投資美股等國外有價證券的潮流也來勢洶洶。

根據券商公會統計，去年複委託交易累積總額高達4.31兆元，相較前年同期成長14%，其中美股占了77%，相比前年同期成長21%。

比較去年台股與美股漲幅，台灣加權指數自年初的14720點到年尾18218點，共上漲3498點或漲幅23.76%，在類股漲幅方面，以金融指數上漲33.32%最高；電子指數上漲21.8%最低，且中小型的櫃買指數上漲29.10%表現也領先加權指數。

權值電子落後大盤

而美股美股4大指數同期漲幅如下：道瓊+18.65%、那斯達克+20.73%、S&P 500+26.62%、費半+39.88%。以費半上漲最多，道瓊最少。

從各指數的漲幅可知，投資台股的投資人以金融、櫃買指數兩者獲利最為豐碩，權值電子反而落後大盤。

但在美股則是另一種世界，在預期Fed即將緊縮的背景下，資金流入有高獲利屏障防禦的大型科技股：投資費半者可獲得將近4成的報酬最佳，傳產權值的道瓊以18.65%的報酬居台、美各指數中最落後。這樣的情景在2022年是否仍將延續？如何應對高漲的通膨以及各國央行紛紛祭出的緊縮政策，本文將為讀者一一解析。

簡單來說，美股的尖牙股是指Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google這5大科技巨擘，一般做為科技龍頭股的代表。

此外，紐約證交所（NYSE）推出了尖牙指數（FANG+）除了以上面所提的5大巨頭外，另有微軟（Microsoft）、阿里巴巴（Alibaba）、百度（Baidu）、特斯拉（Tesla）、輝達NVIDIA共10大科技股也可做為投資科技龍頭的選擇方案。台股中也有追蹤尖牙股指數，例如：統一FANG+（00757）可以供投資人參考。

時序進入2022年，通膨仍然持續高漲，1月的美國CPI來到7.5%，扣掉波動最大的能源與食物，核心CPI也有6%。美國聯準會的政策方向也轉向對抗通膨，準備在3月份結束量化寬鬆購債措施，並且加速收緊資金的動作。我們利用CME集團的Fedwatch工具，經由利率期貨反推來預估美聯儲的升息機率表觀察，目前美國利率是0～25，升息1碼是25～50、升息2碼是50～75以此類推。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/2/18 No.1289】

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