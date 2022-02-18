升息該買5種科技股 趁利空來襲布局的最佳標的

【文／許博傑】

根據芝加哥商品交易所聯邦觀察工具（CME FedWatch Tool）最新預測，美國3月升息2碼的機率已來到98%，通膨及升息的壓力短線大幅衝擊美國科技股表現，導致那斯達克及費半指數都已經跌破半年線關卡。

巴隆指出4投資方向

不過，雖然美國科技股短線因通膨震盪加劇，《巴隆金融周刊》卻在此時點出4大方向可以買進的科技股，其論點為何？台灣科技股又該用什麼面向看待？未來升息買科技股策略又該怎麼擬定？這都是本篇專題要探討的焦點。

在全球具有投資代表性的《巴隆金融周刊》整理了近期美國市場分析師與經理人建議的4大投資策略，包括壓注雲端公司、持有晶片公司、買進轉型有成的老牌公司，以及逢低搶進被超賣的績優公司。其論點在於：雲端公司是近期財報及展望俱佳的產業，所以微軟、亞馬遜及Google母公司等雲端業者的股票，都是大跌後看好的標的；晶片公司在2022年的動能仍佳，所以看好美光、高通、應用材料、艾司摩爾和科林研發等晶片設備供應商；台積電（2330）和格芯等晶圓代工業也有長期利多支撐，也是看好的方向。

再來就是買進轉型有成的老牌公司，由於這些老牌科技公司具有一定能量與獲利，如IBM以今年預估銷售額計算的股價／營收比為1倍，以預估獲利計算的本益比是13倍，目前算起來相對便宜；疫情期間業績長紅的個人電腦製造商惠普和戴爾，都在購買自家股票，股票在此階段看起來仍很便宜；最後也推薦逢低搶進被超賣績優公司，像是近期大跌的Netflix等，其實總結《巴隆金融周刊》的方向來說，就是尋找短期超跌、但長線仍有利基的科技股來抄底。

台科技股布局5策略

就台灣科技股的產業趨勢，再搭配《巴隆金融周刊》的方向論調，投資人可以往下列5個面向來布局：

（1）新科技或新應用，評價調整優於通膨率：由於新科技產業享有的本益比高，加上未來成長的速度快，所以縱使遇到通膨攀升，只要未來3～5年成長超過通膨，市場並不會吝嗇給與較高的本益比，這個族群可以往第三代半導體產業來做觀察。