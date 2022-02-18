快訊

車頭嚴重毀損...南投2輛砂石車過彎對撞 1駕駛遭夾救出命危

醫護1人對應100染疫者：香港醫療崩潰的前線哭喊

升息該買5種科技股 趁利空來襲布局的最佳標的

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／許博傑】

根據芝加哥商品交易所聯邦觀察工具（CME FedWatch Tool）最新預測，美國3月升息2碼的機率已來到98%，通膨及升息的壓力短線大幅衝擊美國科技股表現，導致那斯達克及費半指數都已經跌破半年線關卡。

巴隆指出4投資方向

不過，雖然美國科技股短線因通膨震盪加劇，《巴隆金融周刊》卻在此時點出4大方向可以買進的科技股，其論點為何？台灣科技股又該用什麼面向看待？未來升息買科技股策略又該怎麼擬定？這都是本篇專題要探討的焦點。

在全球具有投資代表性的《巴隆金融周刊》整理了近期美國市場分析師與經理人建議的4大投資策略，包括壓注雲端公司、持有晶片公司、買進轉型有成的老牌公司，以及逢低搶進被超賣的績優公司。其論點在於：雲端公司是近期財報及展望俱佳的產業，所以微軟、亞馬遜及Google母公司等雲端業者的股票，都是大跌後看好的標的；晶片公司在2022年的動能仍佳，所以看好美光、高通、應用材料、艾司摩爾和科林研發等晶片設備供應商；台積電（2330）和格芯等晶圓代工業也有長期利多支撐，也是看好的方向。

再來就是買進轉型有成的老牌公司，由於這些老牌科技公司具有一定能量與獲利，如IBM以今年預估銷售額計算的股價／營收比為1倍，以預估獲利計算的本益比是13倍，目前算起來相對便宜；疫情期間業績長紅的個人電腦製造商惠普和戴爾，都在購買自家股票，股票在此階段看起來仍很便宜；最後也推薦逢低搶進被超賣績優公司，像是近期大跌的Netflix等，其實總結《巴隆金融周刊》的方向來說，就是尋找短期超跌、但長線仍有利基的科技股來抄底。

台科技股布局5策略

就台灣科技股的產業趨勢，再搭配《巴隆金融周刊》的方向論調，投資人可以往下列5個面向來布局：

（1）新科技或新應用，評價調整優於通膨率：由於新科技產業享有的本益比高，加上未來成長的速度快，所以縱使遇到通膨攀升，只要未來3～5年成長超過通膨，市場並不會吝嗇給與較高的本益比，這個族群可以往第三代半導體產業來做觀察。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/2/18 No.1289】

相關新聞

董事會行情揭密 台股大戲登場 搶賺壓寶攻略

台股在每年3、4月的時候，都會上演董事會及董監改選行情，這是台股一年一度的大戲，也是大家搭轎搶賺一波的好時機，尤其是董事會公布股利政策後，配發高股利的公司將吸引市場目光，投資人甚至可針對除息行情進行早鳥布局，由於目前市場正面臨升息、通膨及俄烏情勢緊張等干擾因素，為此，本單元專家將深入淺出剖析，告訴您今年有哪些操作眉角要特別注意，如何卡位布局才能獲利豐收。

防止債息倒掛為要務 史上最大緊縮 聯準會拚了！

雖然現階段長債債息仍高於短債，但按照目前走勢，令人擔心最終會出現債息倒掛，即看壞經濟前景而變得更保守，長短債息差距愈縮愈小，顯示未來停滯性通膨的可能性不斷增加。

元宇宙硬體需求爆棚 台廠供應鏈跟著吃香喝辣

全球科技大廠爭相搶食元宇宙市場，而元宇宙需要的人工智慧晶片、伺服器、網通設備都必須升級，台廠的強項在硬體製造，未來榮景可期，預期硬體需求在未來5年前景明朗。

升息該買5種科技股 趁利空來襲布局的最佳標的

美國科技股短線因通膨震盪加劇，但《巴隆金融周刊》卻在此時點出4大方向可以買進的科技股，為什麼？台灣科技股又該怎麼看？專家認為，未來升息買科技股有5大策略可參考。

複委託交易別一頭熱 尖牙股得趁恐慌下殺逢低布

根據統計，去年國內複委託交易成長14%，其中美股部分占了近8成，也比前年同期成長2成多，投資人在多方涉略國際性的金融交易時，不妨層層把關，布局還是以展望佳族群為宜。

錢進ESG 最不費心的聰明投資術

最夯、最新的投資概念，最聰明的投資術，現階段資金配置不該遺漏ESG，本單元深入淺出抓出ESG相關投資契機，跟著市場專家提早卡位更有贏面。 Part 1》ESG概念股及ETF有哪些？ Part 2》新石油概念及石油相關如何解讀？ Part 3》再生能源大崛起！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。