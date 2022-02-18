元宇宙硬體需求爆棚 台廠供應鏈跟著吃香喝辣

【文／李冠嶔】

Meta在2月2日發布了由Facebook更名後的第1次財報，上季全球每日活躍用戶數為19.3億，比前一季減少100萬個用戶數，分析師預期為19.5億；每月活躍用戶則是29.1億，而分析師預期為29.5億，創下成立至今、18年以來的首度衰退紀錄。

除了活躍用戶數衰退外，因為蘋果（Apple）去年更改應用程序追蹤透明度功能（App Tracking Transparency），導致Meta難以繼續從應用程式間追蹤用戶活動，削弱了Facebook及Instagram等產品的精準營銷能力，並且直接對廣告定價能力帶來負面影響，這個新隱私政策讓Meta在去年損失約100億美元營收。

從Web 2.0前進到3.0

所謂的Web 2.0即是網站由過去的單向，發展成雙向交流，使用應用程序、社交媒體平台。Facebook可謂社交平台的始祖，把Web 2.0的特性發揮到極致，善用了雙向交流、由用戶創作生成內容，創造了10多年來的新生態。發展至今，Web 2.0的平台企業愈來愈多，Facebook也併購了Instagram、WhatsApp等。同業競爭對手包括Twitter、TikTok、Youtube等，只是以不同形式呈現。

主攻短影音的TikTok在去年2月開始就穩坐流量冠軍，至去年7月，TikTok的下載次數已超過30億次，用戶成長數相當驚人，9月宣稱每月活躍用戶數達10億，已成為Facebook的大敵，不過Meta旗下的Instagram、即時通訊應用程式WhatsApp、Messenger的用戶人數仍然持續增加。

Web 3.0尚未有標準定義，包括去中心化、去信任化與無權限化、人工智慧與機器學習、連通性與無邊界網路都是構成的要素。「元宇宙」概念正是基於Web 3.0透過去中心化的介面，打破傳統上個體戶進出社群的限制和對內容的審查。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）期待在未來5年內，人們會開始把臉書視為一家「元宇宙」公司，而非社群媒體公司。為了完成此願景，Meta在去年7月創立元宇宙團隊，並於9月宣布投資5000萬美元，用來打造元宇宙，接著又在10月時表示，未來5年時間，將在歐盟徵才1萬人，協助建立元宇宙。

同時也斥資100億美元，成立硬體部門「臉書實境實驗室」（Facebook Reality Labs）。這個實驗室上季營收8.77億美元，不過營業虧損也達到了33.04億美元，合計全年虧損101.9億美元。可以預見至少在未來3年，Meta的元宇宙業務都需要長期的資金投入，賺錢的可能性非常小。