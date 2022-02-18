防止債息倒掛為要務 史上最大緊縮 聯準會拚了！

【文／阮文非】

外界乃至部分聯準會高層擔心，若聯準會升息速度過快、過猛，可能適得其反而傷害經濟發展，目前債市在未升息之前，就已經開始出現經濟上的警訊。

長短債息差距愈縮小

在市場認定聯準會將持續加快升息速度後，美國公債市場立即做出反應，在投資人紛紛出脫美債，使債價走跌而推升公債殖利率，其中10年期公債殖利率在2月10日升破2%，至盤中最高2.064%，創2年半新高，兩年期債息同一天盤中最高升至1.64%也創逾2年新高。

對於目前長短債息差距不到50個基點，債券天王岡拉克（Jeffrey Gundlach）最近警告，這代表美國經濟已進入衰退的觀察期。由於聯準會仍未升息，讓目前基準利率仍處於0%到0.25%區間，若經濟一旦衰退，聯準會根本沒有降息來挽救經濟的空間。

兩年期債息去年11月底仍在0.5%以下，不到3個月時間即飆升逾1個百分點，上升速度遠超過10年期債息。雖然目前長債債息仍高於短債，但按照目前走勢，已令人擔心最終會出現債息倒掛，即投資人看壞經濟前景而變得更保守，寧願把資金投入長年期債券來保本，而不願承擔可能增加的風險而賣出短年期債券。

儘管債息倒掛不代表經濟一定陷入衰退，聯準會也有可能透過縮減資產負債表的行動，主動賣出更多長年期公債來抬高長債債息，以避免債息倒掛。但在通膨壓力居高不下，長短債息差距愈縮愈小，似乎在顯示市場認為未來停滯性通膨的可能性不斷增加。

避險性資產短線走高

按目前市場預測，若聯準會更積極升息，可能傷害經濟並導致債息倒掛。但以近乎零的利率水準來看，當經濟出現衰退時，聯準會並沒有多少降息空間救經濟。較為可能的情況，是聯準會提前3月升息後，其升息態度可能偏向謹慎而沒有預期那麼快，但這樣對控制通膨可能沒有太大幫助。目前資金似乎開始流向具避險功能的資產，像黃金和美元等。

其中，金價自2月初站上每盎司1800美元水準後就持續往上漲。雖然這跟俄羅斯可能入侵入烏克蘭而引發東歐地區政治緊張，令歐美加強制裁俄羅斯而衝擊全球政經局勢有關，但無可否認通膨壓力不斷增加而可能影響經濟的情況下，正支撐金價走高。