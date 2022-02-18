董事會行情揭密 台股大戲登場 搶賺壓寶攻略

【文／林明謙】

晶圓代工龍頭台積電（2330）為台股揭開董事會行情序幕！2月15日台積電董事會通過7大重要議案，其中，為了抵銷2021年發行限制員工權利新股1387張所造成的股權稀釋影響，擬將買回相同股數股份，預計買回區間價格為每股444元～960元，預定買回的期間為2月16日起至4月15日，且如果股價低於區間價格的下限，將繼續買回，預定買回股份最高總金額將達到13.31億元。

每一年過完農曆年後，在資金行情的注挹下，可以期待「董事會行情」及「董監改選行情」，尤其2022年元月受到「疫情、升息」2大利空的壓縮，以及近期的「俄烏戰爭」空襲，讓台股不斷洗淨籌碼，春節的資金行情一延再延，都快到碰到3月的「董事會行情」及4月的「董監改選行情終點站」了，因此，資金行情有機會藉著這些題材來爆發。

3月看董事會行情

4月為董監改選終站

一般公司開董事會要在7天前和董監事通知，但不用公告，因此外界也難以知道各家公司董事會什麼時候召開，但多數公司會在3月左右召開，並同時公布前一年度的年報及準備配發的股利，如果公布年報後，全年大賺又配發高股利且殖利率不錯的話，就會有機會來一波行情。

然後，接下來是4月的董監改選行情終點線，過了這個日期後再買股票也沒有投票權了，因此，有心想拿下公司經營權或董事席位的市場派，這段時間是相當重要的衝刺時期，就算沒有外在的市場派威脅，大股東在這時候也不會亂賣股票，是一段股價相對安定的時期，進可攻、退可守。

想參與董監改選行情，一定要注意股票的「最後過戶日」，因在最後過戶日前持有股票，才會有董監的投票權，而改選行情往往會在最後過戶日前漲完。以過去經驗來看，每年的最後過戶日就差不多在4月左右，因此在4月後就是董監改選行情的終點線。

以下，我們列出2022年準備要董監改選的公司，尤其是董監持股比率低的，往往特別讓人注意。像是友達（2409），居然董監持股比率僅0.18%，揚智（3041）也僅0.95%，國泰金（2882）、中信金（2891）董監持股比率也分別僅1.19%、1.42%，難不成這些公司的經營權這麼不穩固嗎？