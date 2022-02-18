快訊

車頭嚴重毀損...南投2輛砂石車過彎對撞 1駕駛遭夾救出命危

醫護1人對應100染疫者：香港醫療崩潰的前線哭喊

董事會行情揭密 台股大戲登場 搶賺壓寶攻略

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／林明謙】

晶圓代工龍頭台積電（2330）為台股揭開董事會行情序幕！2月15日台積電董事會通過7大重要議案，其中，為了抵銷2021年發行限制員工權利新股1387張所造成的股權稀釋影響，擬將買回相同股數股份，預計買回區間價格為每股444元～960元，預定買回的期間為2月16日起至4月15日，且如果股價低於區間價格的下限，將繼續買回，預定買回股份最高總金額將達到13.31億元。

每一年過完農曆年後，在資金行情的注挹下，可以期待「董事會行情」及「董監改選行情」，尤其2022年元月受到「疫情、升息」2大利空的壓縮，以及近期的「俄烏戰爭」空襲，讓台股不斷洗淨籌碼，春節的資金行情一延再延，都快到碰到3月的「董事會行情」及4月的「董監改選行情終點站」了，因此，資金行情有機會藉著這些題材來爆發。

3月看董事會行情

4月為董監改選終站

一般公司開董事會要在7天前和董監事通知，但不用公告，因此外界也難以知道各家公司董事會什麼時候召開，但多數公司會在3月左右召開，並同時公布前一年度的年報及準備配發的股利，如果公布年報後，全年大賺又配發高股利且殖利率不錯的話，就會有機會來一波行情。

然後，接下來是4月的董監改選行情終點線，過了這個日期後再買股票也沒有投票權了，因此，有心想拿下公司經營權或董事席位的市場派，這段時間是相當重要的衝刺時期，就算沒有外在的市場派威脅，大股東在這時候也不會亂賣股票，是一段股價相對安定的時期，進可攻、退可守。

想參與董監改選行情，一定要注意股票的「最後過戶日」，因在最後過戶日前持有股票，才會有董監的投票權，而改選行情往往會在最後過戶日前漲完。以過去經驗來看，每年的最後過戶日就差不多在4月左右，因此在4月後就是董監改選行情的終點線。

以下，我們列出2022年準備要董監改選的公司，尤其是董監持股比率低的，往往特別讓人注意。像是友達（2409），居然董監持股比率僅0.18%，揚智（3041）也僅0.95%，國泰金（2882）、中信金（2891）董監持股比率也分別僅1.19%、1.42%，難不成這些公司的經營權這麼不穩固嗎？

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/2/18 No.1289】

相關新聞

董事會行情揭密 台股大戲登場 搶賺壓寶攻略

台股在每年3、4月的時候，都會上演董事會及董監改選行情，這是台股一年一度的大戲，也是大家搭轎搶賺一波的好時機，尤其是董事會公布股利政策後，配發高股利的公司將吸引市場目光，投資人甚至可針對除息行情進行早鳥布局，由於目前市場正面臨升息、通膨及俄烏情勢緊張等干擾因素，為此，本單元專家將深入淺出剖析，告訴您今年有哪些操作眉角要特別注意，如何卡位布局才能獲利豐收。

防止債息倒掛為要務 史上最大緊縮 聯準會拚了！

雖然現階段長債債息仍高於短債，但按照目前走勢，令人擔心最終會出現債息倒掛，即看壞經濟前景而變得更保守，長短債息差距愈縮愈小，顯示未來停滯性通膨的可能性不斷增加。

元宇宙硬體需求爆棚 台廠供應鏈跟著吃香喝辣

全球科技大廠爭相搶食元宇宙市場，而元宇宙需要的人工智慧晶片、伺服器、網通設備都必須升級，台廠的強項在硬體製造，未來榮景可期，預期硬體需求在未來5年前景明朗。

升息該買5種科技股 趁利空來襲布局的最佳標的

美國科技股短線因通膨震盪加劇，但《巴隆金融周刊》卻在此時點出4大方向可以買進的科技股，為什麼？台灣科技股又該怎麼看？專家認為，未來升息買科技股有5大策略可參考。

複委託交易別一頭熱 尖牙股得趁恐慌下殺逢低布

根據統計，去年國內複委託交易成長14%，其中美股部分占了近8成，也比前年同期成長2成多，投資人在多方涉略國際性的金融交易時，不妨層層把關，布局還是以展望佳族群為宜。

錢進ESG 最不費心的聰明投資術

最夯、最新的投資概念，最聰明的投資術，現階段資金配置不該遺漏ESG，本單元深入淺出抓出ESG相關投資契機，跟著市場專家提早卡位更有贏面。 Part 1》ESG概念股及ETF有哪些？ Part 2》新石油概念及石油相關如何解讀？ Part 3》再生能源大崛起！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。