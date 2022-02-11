2月哪些個股最會漲？ 航運 金融扮演多頭特攻隊

【文／呂漢威】

今年2月7日農曆年後的第1個開盤日，台股買氣回籠，多頭氣勢如虹，使得台股出現了開高走高的格局。航運股當中，長榮（2603）、陽明（2609）、華航（2610）、萬海（2615）、長榮航（2618）的股價，也延續了2021年強勁的表現，在2022年農曆年假期之後的開紅盤首日，就出現了展翅高飛的情況。

若從統計數據來看，上述航運個股於過去10年2月份的上漲機率分別為：70%、70%、50%、70%、50%，從上漲機率來分析，海運類股上漲的機率要比空運類股來得高，但是從籌碼面來看，農曆年節之前外資買超比較多的是空運類股，在海運類股當中，外資僅買進陽明，而投信方面則是賣多於買，這可能是因為農曆年前基金贖回的緣故。

內資買盤回到航運股

在農曆年節之後，內資的買盤又回到航運族群身上，其中又以融資與當沖的交易量最為明顯。若以農曆年前的平均日當沖量來看，上述的航運股在統計期間的當沖日平均量都在10000張以上，顯示市場的關注度仍在，因此在農曆年節過後，當內資的資金開始集中點火在航運族群時，股價很快就攻上了漲停板。就操作面來說，航運股農曆年後走出1根長紅K棒的走勢，所以我們可以將2022年2月7日的最低價位視為停損出場點，手中已經持有相關股票的投資人，只要不跌破停損出場點則續抱，空手的投資人可先觀察外資與投信對於航運股買賣超的狀況。

以2022年2月7日的資料來看，入列當日外資買超前10名的航運股為陽明，入列投信買超前10名的航運股為華航，但是當日外資是賣超華航的，且為賣超的第2名，無獨有偶的，長榮航也是外資當日賣超的第9名，因此從籌碼面來看，陽明是空手的投資人可以留意的航運股，可觀察未來數日是否有短線進場的買點出現，但仍然要謹守跌破停損出場點則賣出持股的紀律。

金融股多頭領軍要角

統計過去10年2月份上漲機率來看，反倒是金融類股上漲的機率比較高。上漲機率達到90%的有玉山金（2884）與中信金（2891），上漲機率達到80%則有第一金（2892）與合庫金（5880），以農曆年前的籌碼來看，外資與投信同步買超第一金與合庫金，單以2022年2月7日的外資買超前10名來看，玉山金與中信金皆有入列，其餘的還有國泰金（2882）與開發金（2883）。