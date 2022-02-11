疫後經濟新勢力 航運 觀光誰能再展雄風？

【文／蔡明翰】

過往航運、觀光、餐飲等產業與景氣呈現高度相關，但近2年全球經濟在疫情之後快速增溫，甚至因經濟增速過快而推升物價，導致Fed轉為緊縮政策將出手升息，但疫情並未完全消散，2022年甚至因Omicron快速擴散，導致多國新增確診人數再創新高，國內本土病例也無法完全獲得控制，因此，觀光、餐飲等產業仍受到影響。

貨櫃、散裝適合短線

但是，航運族群包括貨櫃、散裝與航空族群，其中貨櫃與散裝航運以運送貨物為主，因此較不受疫情影響，甚至在疫情之下，需求不減，但運送過程受阻，導致運能吃緊，貨櫃運價指數由疫情前低點上漲近5倍，但是，今年以來因運價位階偏高，即使農曆年前中國需求暢旺，運價仍未能創高，市場擔憂運價可能在高位階無法持續創高下將轉為回檔，預估貨櫃族群2022年獲利恐較2021年衰減。

若以長榮（2603）為例，市場平均預估2021年EPS約45元，本益比低於3倍，即使以2022年EPS約35元計算，本益比也仍在3倍之下，但獲利趨勢已反轉向下，若未來獲利持續下滑，本益比將持續拉升，導致低於3倍本益比的股價仍難以強勢表現。

後續除非運價持續創高，引導法人上修今年獲利預估，確認今年獲利仍能超越去年，否則貨櫃族群去年所創的高點不僅無法再次挑戰，甚至股價長線有持續創低的可能，因此市場氛圍未轉多之前，貨櫃族群不宜長線投資，但去年獲利暴增之下，可預期今年股利將大幅暴衝，後續公布股利仍有望激勵股價表現，但僅適合短線價差交易。

散裝航運族群以運送大宗原物料為主，疫情後也因運力供給不足而推升運價，BDI指數也由低檔高漲近5倍，但在政策管控下，全球最大鋼鐵生產國大陸對鐵礦砂的需求下降，從去年7月以來，大陸粗鋼產量持續下滑，世界鋼鐵協會（WSA）預估，2021年大陸鋼鐵產量將轉為衰退，為近6年來首次出現下滑。

也因此，導致大型散裝船的運費由去年高峰下跌90%左右，海岬型散裝船運價於近期創下近20個月以來最低水準，短線雖出現跌深反彈，海岬型散裝船運價回升至1萬美元左右，但仍然遠低於航運商能平衡收支的2萬美元水準，預期散裝族群今年獲利將呈現衰退，因此股價難有長線強勢機會，後續也如同貨櫃族群等待高殖利率的除權息行情，但也僅適合短線操作。