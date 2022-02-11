後疫時代生技大風吹 快篩 新藥實力不容小覷

【文／黃靖哲】

新冠肺炎的出現，對全球共同影響之大，真的是歷史上絕無僅有！在所有人類的流行病史中，不管是曾經使得人人為之驚恐的天花、霍亂、鼠疫等，或是17年前出現的SARS冠狀病毒。

全球邁向與病毒共存

即使相對於當時醫療體系並不發達的時代，致死率之高遠超過目前的新冠肺炎，然而，在全球化的人口移動與發達的海、空運輸過程加強傳播下，所影響的範圍及人數已經超過歷史上所有的流行病，且影響的時間之長，直到目前仍在持續當中…。

雖然說疫情的威脅仍然持續，但2022年在Omicron重症人數大幅減少下，美國CDC表達染疫人數開始下降，WHO也表示可能疫情有機會在北半球夏季時結束。隨著丹麥、法國，甚至美國部分州郡都已宣布脫口罩與解封回到疫情前生活，似乎全球慢慢開始出現「回到病毒發生前」生活的呼聲。

就病毒的演變史而言，持續繁衍的病毒其「致死率」會持續降低，而在疫苗與人體自行免疫力會持續提高，最終回到「與病毒共存」的情況也是地球自然演化的動力。即使目前仍需要有相當證據證明，新冠肺炎病毒將降低到「地方流行」與病毒共存的低風險，但各行各業也持續開始「解封」後發展的努力。

生技產業進入後疫情時代，防疫與發展共存。就生技產業而言，新冠肺炎的出現，使得沉寂多年的防疫產業突然成為焦點。從初期的口罩、防護衣等相關醫材，到後續產生的疫苗、快篩，以及相關新冠肺炎臨床用藥，都同步大幅發展，對於相關公司如輝瑞、莫德納，或是我們國內相關疫苗廠商高端疫苗（6547）、快篩產業的亞諾法（4133）、泰博（4736）等，都是一次歷史性的大翻轉。

筆者在過去2年，也不斷在《非凡商業周刊》中持續追蹤相關公司，幫助投資人做相關研究。在新冠肺炎威脅降低之下，生技產業發展也開始漸漸有所改變，除了相關的新冠肺炎用藥與醫材持續追蹤之外，在這2年當中，由於大半醫護人員進入防疫工作，加上難以尋求合格病人（必須符合盡可能沒有其他疾病的條件），使得大半「新藥」相關臨床研究進入停頓，即使試驗已達一半也被迫中止，而許多製藥工業在新冠肺炎用藥生產擠壓下，也不為市場所重視。

亞諾法為快篩指標股

然而，從2021年年底，歐美國家開始進入「半解封」的過程中，陸續也有相關新藥認證與相關研發工作開始重新推動，產業上，轉入「微解封」的過程，而投資上也必須有相對性的調整。姑且認為此時進入後疫情時代，防疫與發展共存的狀況將會更明顯。