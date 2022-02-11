錢進ESG 最不費心的聰明投資術

【文／許博傑】

全球的投資熱點可以說是每年都在變，但主軸都離不開7大工業國的政策方向，以2021年來看，各國雖然受到新冠肺炎疫情干擾，但卻紛紛不約而同提出了碳中和的目標，尤其近年的綠能、零碳排、電動車等產業，更成了大國在角力的目標。

在這樣的背景下，做為全球主流媒體的路透社更是將2021年形容為「ESG投資年」，甚至中國的投資者也將其稱為「中國ESG元年」，以路透社的統計數字看，2019年全球流入ESG基金的資金為2850億美元、2020年大幅增長到5420億美元，而2021年僅僅前11個月就已達6490億美元，做為一個新的投資議題，到底ESG是什麼？未來將如何影響全球企業、金融投資產業？而台股的投資人又該從哪些面向去觀察？這絕對是一個長期熱門的議題，因此，本文就要從ESG概念股&ESG ETF切入，來探討如何在這個大趨勢下布局的方向以及策略。

加入3大領域一併考量

聯合國全球契約（UN Global Compact）於2004年首次提出ESG的概念，被視為評估一間企業經營的指標，所謂的ESG是環境（Environmental）、社會（Social）、公司治理（Governance）的簡稱，ESG投資意味著在分析和決策時要加入對上述3個領域的考量，不再只是重視單一產業或公司的熱門與興衰。

如果未來的法人投資模式開始導入ESG，那麼除了企業的商業模式、現金流、利潤等財務指標外，包括企業在環保、社會責任、公司治理等非財務指標上的範圍，也都將是投資評估的方向，如果一家公司都不重視環保、社會責任等議題，縱使公司治理的再好、再賺錢，也都不會再受到法人的青睞，這對於公司短期的籌資以及長期的發展，都將投下相當大的變數。

根據全球可持續投資聯盟（GSIA）的報告顯示，2020年加拿大62%的投資為ESG投資、歐洲為42%、澳大利亞和紐西蘭為38%、美國為33%、日本為24%，透過以上數據顯示，ESG投資已經開始逐漸成為全球的一大主流。

儘管在疫情下仍見成果

重視ESG對於企業競爭以及永續發展的優勢在2020年～2021年疫情干擾下已經開始見到成果，由於ESG 所提出的標準包含營運道德、員工健康福利、有效的風險管理與環境保育等，這使得相關的企業在疫情來襲下，能有更快適應環境的變通營運之道，進而讓企業更具競爭力，間接在疫情期間拉開與對手的差距甚至一舉擴大市占率。