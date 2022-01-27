牛熊跨市創雙贏 大宗商品盯期信ETF才穩

【文／盧昱衡】

美國聯準會（Fed）12月會議紀要顯示今年將要加速升息並且進一步討論了提早縮減資產負債表的可能性。該會議紀要公布後，股市隨即震盪下殺，尤其是高估值的科技股族群開始了一波修正回檔。至1月25日，美股4大指數中，以科技股為主體的那斯達克指數自2021年11月22的高點16212點，到波段新低13094點修正幅度已來到19%。

美科技股砲聲隆隆

華爾街普遍看法認為，自高點修正20%以上即進入熊市，美國科技股的大幅震盪也拖累台股在2022年開春後表現不佳，自高點18598點至波段低點17682點也修正了916點。雖然以修正幅度來看僅不到5%，但投資難度大幅提高，加上年節將至，11天的長假讓投資人對於近10年勝率高達70%以上的封關以及開紅盤行情不敢有所期待。

但另一方面，1～2月正是大宗商品的交易旺季，加上高通膨的環境，使其更具有易漲難跌的特性，不論是透過期貨商交易國外期貨，或是證券市場操作連結到大宗商品的期信ETF，難度皆大幅降低，或可做為抗通膨以及避險的另一種選擇。

一般投資人若想要直接投資大宗商品，最方便的手段就是透過期貨持有該商品，隨著網路交易逐漸盛行，期貨電子下單比重超過95%，一般人只要在期貨商開戶後，將保證金存入國外期貨帳戶即可交易國外期貨。

在商品原物料的分類方面我們可概略分為3大類：農產品、能源、金屬等。其中農產品與油是台灣大眾所熟悉項目，而農產品中的黃豆、玉米、小麥合稱黃小玉為大家最為熟悉的糧食作物，若想操作黃小玉等農產品，該注意那些細節呢？

首先，糧食作物有很明確的季節性（圖1），玉米從12月至隔年2月都易漲難跌，上漲機率為65%～80%；黃豆則是1月、2月以及6月都有70%的上漲機率；小麥則是9月～10月以及12月至隔年1月也有超過60%的上漲機率。

接下來以玉米期貨為例，和讀者解析農產品的操作節奏。附圖2是近半年的玉米期貨日K線圖，均線為季線（60日均線）。熟悉技術分析的投資人可輕易地分辨自2021年11月季線逐漸翻揚後，12月與1月基本上都維持多頭走勢續行。

搭農產品上漲列車

大致上也符合圖1的統計數據，且技術線型為較易操作的多方通道走勢。就像投資人在時節月份有利的情形下，依靠簡單的技術分析就有機會搭上農產品的上漲列車。等到2月即將結束時，由於3月份的歷年上漲機率較低，投資人即可尋找出場點平倉。