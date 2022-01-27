5大功課備起來 年終獎金加碼大作戰

【文／林明謙】

年終獎金加碼大作戰，年終獎金加碼自己賺，覺得自己的年終獎金有點少嗎？那就一起來把握春節後的法人回補行情，來幫自己的年終獎金加碼。

大盤來到18000點的高點來過年，很多法人、投資機構及主力與大戶，為了避免封關期間出現重大變數，都在過年之前就先賣股票，至少也大幅減碼。準備在新春開紅盤後，伺機回補股票的部位，而這就給我們一個用年終獎金再加碼賺年終獎金的機會。

然而，有一些事前的準備功課，投資人一定要了解一下。這次的春節期間，從封關日的1月26日到開紅盤的2月7日，在這長達11天的期間，說長不長、說短不短的期間中，不妨好好的做幾個簡單的功課，讓自己在開盤後強化自己的操作績效。

長假中可做的5個功課

投資人一年到頭都在市場當中，難得有這樣的長假來放鬆心情，不然，每天在盤面中上上下下的，實在很難遠離股市的喧囂，讓自己沉澱下來，就讓筆者來分享，在長假之中可以做的幾個簡單功課，以下都是在操作上的重要關鍵，在新的一年開始、好的開始就是成功的一半。

首先，檢視一下自己的「持股水位是不是超過了7成」，如果是，那麼筆者會建議先盡量降低至7成以下，過完春節後的行情不是沒有，這個每年幾乎都會出現，就算是在空頭市場中也會有春節行情，但是這次的變數除了疫情之外，最大的變數就是聯準會升息前的市場波動，這方面較沒人能說得準，筆者當然也希望升息前想賣的股票已經差不多了，但這種事偏偏就是沒人說得準，我們懷抱著希望，但又保持著謹慎，所以降至7成以下來操作，是比較適合波動較大的2022年作法。

第二、問問自己現在「如果是空手，是不是會再買現在手中的股票？」意思是如果你手中滿手現金、沒有股票，你會不會繼續再買這些股票呢？如果答案是肯定的話，那恭喜你，你手中的股票若不是強勢股大賺，就是你是一個投資信心堅定的人。

但如果不是的話，就得好好的想想，手中的股票明明不滿意，但卻又一直抱著，那肯定是出了問題，若絕大多數是虧損套牢的股票，就得好好的想想是不是要一直這麼抱下去，每年的年底商人都會清倉、清庫存一下，我們身為專業的投資人也應該是這樣，要清掉沒有必要一直抱著的股票。

列出想買、該砍的名單

第三、「找出至少3檔想要買進的股票」，我們想要買的股票可能很多，尤其是當主力東拉西拉時，很容易讓人心猿意馬，分散我們的注意力，因此我們一定要在開紅盤前就先知道我們想要買什麼股票？這也意味著要提前做功課，不要臨時抱佛腳。