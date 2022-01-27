內資布局年後行情 瞄準成長黑馬趁低吸籌碼

【文／陳威良】

台股在春節封關之前，受到升息預期與本土疫情的利空內外夾擊，大盤指數由歷史高點修正摜破季線，明顯可以看出資金減碼退場，其中融資餘額大幅減肥超過250億元，成為中小型股殺盤元凶。

盤面熱門股跌得最多

本土法人方面，投信採取「買大棄小」策略，對上櫃個股賣超並轉為買超上市權值股，料想是為了降低投資組合的波動風險；自營商則是最積極出場者，合計對上市櫃股票大力賣超了500多億元，自營商追求絕對報酬與短期表現，因此逢高先獲利入袋去過個安心好年，其實倒也合理。

根據統計，元月以來跌幅最多的20檔個股，全部下跌超過2成，而這些個股的共同點就是原本為盤面熱門股，由此可印證資金抽腿的後座力。其中有幾檔IC設計股因為業績明顯成長，在2021年拉出很大漲幅，不過2022年預估成長將放緩，成為法人棄守標的，包括股王矽力-KY（6415），或者像晶宏（3141）、亞信（3169）、天鈺（4961）都是如此，逢反彈若站不上半年線或季線，建議應嚴守紀律停損。

另外，更有多檔做夢題材的中小型股，不論是搭上元宇宙、NFT話題，近期題材熱度急遽降溫，獲利又還沒跟上，而且隨著大戶拉高出貨完成，出現技術面反轉頭部，因為後續即將面臨年報檢驗，續跌壓力重，因此至少短線應該先避開，例如萬旭（6134）、建達（6118）、…等。

事實上，面對農曆新年的長假，「到底要不要抱股過年」可說是每一年都會懸在心中的必考選擇題，所以歷年來的籌碼慣性，都是免不了在封關之前出現各路資金保守因應、減碼操作。

但反向思考，當台股已經先拉回整理，而減碼後表示大家手上的資金也相對增加了，即使封關期間出現新的變數，衝擊也可望減緩。尤其可確定的是，過年前就勇於逆向進場的資金，開紅盤後不確定因素消除，應該會有更大的回補加碼動能出現。

跟著聰明錢、跟著趨勢錢，可逢凶化吉保平安。這類型資金不僅規模龐大，而且進出主要以趨勢方向為主要考量，對個股大部分是採取波段操作，股市當中誰是屬於這類資金呢？至少包含大戶和投信。因為著重在中長期趨勢，所以即使中間經過10餘天休市，也不至於大動作調整投資配置，畢竟短線小碎浪不會改變趨勢大潮流，甚至會趁著多數人提款賣股時，反向逢低進場。