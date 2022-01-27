專家14個大膽預言 金融危機爆發？疫情將結束？

【文／阮文非】

今年是高度不確定性的一年，新冠肺炎的變種病毒愈變愈多、供應鏈瓶頸問題一直沒有解決、通膨壓力不斷擴散到各個層面、油價等大宗商品漲不停、聯準會準備出手提前升息與縮小資產負債表，總之，不利股市行情與經濟發展的因素全都出現。除了華爾街的專家外，連全球首富馬斯克（Elon Musk）也摻一腳，做出今年的驚奇大預測。

馬斯克的狂言預測

向來很愛講、也很敢講的全球首富馬斯克在踏入新一年就立即開講，認為在宏觀經濟環境處於極具挑戰性的情況下，直覺認為今年全球可能在春夏之際再次爆發金融危機而令經濟衰退。即使上半年沒事，爆發時間點最晚也不會超過2023年。之所以做出這個預測，是因為他回應推特網友有關估值逾10億美元、被稱為「獨角獸」的新創公司在未來5年會出現什麼變化時，就提出從歷史角度來看，沒有幾家獨角獸能撐過下一次金融危機。而他所指的下一次，就是今年。

美股自元月初以來就急速下跌，標準普爾500指數迄1月21日止累計下跌近8%，那斯達克指數更大跌近12%。若就目前美股、乃至全球股市的情況來看，即使股市的跌勢還沒到金融危機的地步，但馬斯克的預測已令人感覺好像也差不多要來臨的樣子。

另外，他在去年9月底於洛杉磯舉行的科技大會Code Conference上，預測加密貨幣今年將在全球愈來愈受歡迎，他認為加密貨幣較傳統貨幣更值得信賴。他當時的說法令加密貨幣大漲，其中最具代表性的比特幣甚至去年11月每單位創將近6.9萬美元歷史新高。但創新高後，就一直向下跌到現在，幾乎腰斬。不過，畢竟今年連1月都還沒結束，還有很多時間去驗證他的預測準不準。

摩根大通5大預測

摩根大通資產管理公司的固定收益部全球負責人米凱萊（Bob Michele）跟固定收益投資組合經理貝羅（Kelsey Berro）一起合作做出2022年的5大驚人預測。首先，他們預測美國通膨率會下降至4%，儘管如此，他們指出各種跡象明確顯示，部分領域的通膨壓力已經根深蒂固，各國央行還要花很長時間才能消除這領域的通膨壓力。

他們的理由是，雖然目前許多通膨壓力來自供應方面的因素和政府在疫情期間推出規模史無前例的振興措施，但各國央行仍樂見這情況，因為盡量保持超低借貸利率，才能令政府、企業與民眾有能力應付支出，所以才容忍物價上漲。