2022ETF全攻略 多元投資 創造被動財富

【文／許博傑】

目前在台股掛牌的ETF已高達227檔，其中，指數型、商品型、原物料型之相關ETF，可協助您參與全球市場行情，不管是想投資美股、陸股、日股或黃金、石油、銅等，都有標的可供選擇。

內文：台股ETF人氣爆棚！去年台股首度衝上歷史新高的18000點之上，除了股票交易熱絡度為歷年來之最外，ETF的累計成交金額也高達2.7兆元創下歷史新高，在主管機關政策推廣加上市場參與熱度相對高下，目前在台股掛牌ETF已經高達227檔。

遠離賠價差窘境

指數型ETF最佳利器

由於ETF有投資多元化、被動式追蹤指數、流動性高、可避險等特性，所以國人對於這樣的商品接受度已經愈來愈高，然在ETF愈來愈多的趨勢下，投資人要怎麼利用這些多樣化的商品來讓自己的投資效率加倍，就是目前市場的顯學，因此，筆者將在接下來的ETF3大主題：指數、商品與原物料篇、高股息與低波動篇及科技與其他產業篇，探討如何利用現有的ETF來幫自己的投資加分。

ETF被動式追蹤指數的特性應該是投資人在一開始接觸這商品時最想要的功能，畢竟從過去的投資經驗看，常常會發現賺了指數、賠了差價的困境一直出現，所以，這些指數型的ETF應該就是終結這窘境最好的藥方。

台股現階段已經有高達69檔指數型ETF，涵蓋的國家與地區包括有台、陸、日本、香港、印度、越南、美國、歐洲、新興市場等，以目前相關的指數型ETF來看，最熱門以及最容易影響台灣的美股4大指數及中國兩大地區都有涵蓋，這對於台股與國際接軌可說是相當有幫助。

以美股相關ETF觀察，連結道瓊指數的有國泰美國道瓊（00668）、國泰美國道瓊反1（00669R）、國泰美國道瓊正2（00852L）等3檔ETF，3者可順勢買多或做空，甚至國泰美國道瓊正2還是2倍的多頭槓桿工具，只是這3檔與道瓊相關的ETF都屬不配息，所以，長期投資時也必須兼顧到波段的價差來回操作。

而連結那斯達克指數的則有富邦NASDAQ（00662）、富邦NASDAQ正2（00670L）、富邦NASDAQ反1（00671R），這3檔ETF也都屬於不配息，不過好處在於因科技股波動較大，連結那斯達克指數有2倍槓桿的富邦NASDAQ正2，在那斯達克指數有多頭大波動時相對可以增加投資效率。