Mini LED需求爆表 台廠大反攻的機會來了！

【文／李世新】

大概在10年前，台灣開始有所謂「4大慘業」的說法在市場上流行，分別是LCD、LED、DRAM和太陽能。這4種產業不像半導體，基本上都是很標準化的商品，因此只要機台到位、產能開出來，再挾低廉的成本，就可以大打割喉戰而讓市場血流成河。過去這4個「慘業」在面對中國大陸削價競爭下顯得力不從心，苦撐10多年後，現在紛紛出現轉機，其中又以LED最有希望，進而帶動面板族群反攻。而這其中的關鍵，就在Mini LED的問世！

現在大概15歲以下的小朋友應該都不知道以前的電視、電腦螢幕不是長這個樣子，過去的CRT螢幕不但厚重，而且常常壞掉，畫質也較差。但自從LCD液晶螢幕（俗稱面板）問世後，就產生了重大變化。

蘋果積極發展新技術

經過10多年的演變，面板已經有多次演進，最早的LCD是「液晶顯示螢幕」（liquid-crystal display），目前市場大都使用「薄膜電晶體液晶顯示器」（TFT-LCD）技術，其實就是用2片玻璃基板中間夾著1層液晶，上層玻璃基板是彩色濾光片、下層玻璃則鑲嵌著電晶體，等於把液晶體跟彩色濾光片像三明治一樣夾在中間，但液晶本身不會發光，因此要有背光源。

只是這個背光源也有很多次的進化，從早期的白熾燈到後來的冷陰極管（CCFL）、再到後來的LED。因此過去所謂的「LED電視」並不是LED本身可以當面板，而是「用LED當背光源」的電視。

之後由南韓主導的OLED技術問世，OLED學名是「有機發光二極體」（Organic Light-Emitting Diode），基本結構是在銦錫氧化物（ITO）玻璃上製作1層有機材料發光層，再利用材料特性不同而產生R、G、B三原色，來構成基本色彩。與LED最大的不同是在：LCD需要LED背板和濾光片，而OLED能夠自體發光。簡言之，OLED本身就可以當成螢幕來用，但仍無法省去其他偏光板、基板、電子、電洞層等構造。其演色性、亮度、耗電量雖然都相對於LCD螢幕更佳，但良率偏低，使用壽命不夠長也是其致命的缺點。

重點是OLED相關技術、產能都掌握在南韓三星集團手中，就連美國蘋果的iPhone手機也要向南韓採購OLED面板。這其實非常吊詭，畢竟蘋果與三星在手機市場上的競爭非常激烈，蘋果重要的手機零件竟然會掌握在三星手上，一來恐怕有被斷貨、漲價的疑慮，另一方面等於蘋果每賣1支手機，就被三星賺走部分利潤，形同「割肉餵虎」的窘境。因此蘋果亟欲發展由自己主導的面板技術，在此背景下，Mini LED、Micro LED就此問世！