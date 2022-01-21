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漲相無所遁形 4大線索透視 3招安全下車

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮蕙慈】

在各種型態的股票裡，最吸引人的莫過於飆股，因為掌握到1檔飆股，往往動輒就有5成到1倍的空間，但是飆股發動前都有什麼特色，投資人該如何上車，上車後又該如何操作，操作飆股其實大有學問，從型態、技術、甚至基本面是缺一不可。

會先反映在型態上

要知道真正有實力的飆股，往往背後是有基本面的配合，股價可以走一大段自然要有合理的理由，或者說隱藏的故事，不過故事總是會先反映在型態上，因而形成起漲前獨有的模式，投資人可從技術面切入，再深入研究基本面的變化。這裡要提醒的是，純粹靠少量籌碼胡亂拉的股票，不在筆者的研究範圍內。那麼，有實力往上的真飆股會怎麼走？讓我們先從技術面看起。

線索1》均線匯集，甚至6線合一：夠飆的股票，往往會有技術面的配合，例如均線匯集，最標準的是6線合一（5日、10日、月線、季線、半年線、年線），這時短中期籌碼已沉澱得非常乾淨，只要基本面一有轉機，股價往往會強力表現。

線索2》低檔吃貨、再放量長紅突破：就像大眾控（3701）去年7月起漲前6線合一，股價已經沉寂了好幾年，8月先拉出一小段後回測一下，9月初長紅突破，從19.25元一路飆到98元。昇達科（3491）也是一樣模式，10月底跳空突破，從94.3元飆到229元，會這麼飆就是因為籌碼沉澱了好幾年，基本面又有強力轉機，故6線合一後大戶先低檔吃貨、再放量突破，後來AR-HUD和低軌道衛星的新題材浮上檯面，最後的結果是股價飆了好幾倍。

再往前看2020年年底的天鈺（4961）也是如此，12月7日突破時僅有52.3元，短短4個月一口氣飆到395元，營收則從11億多元衝高到20億元以上，原來驅動IC在2021年大好，所以說真正有實力的飆股，背後都有基本面的故事。

線索3》加價進貨 大量不死：如果長線低檔、波段空間又夠大，大戶要收足籌碼往往也只能往上加價，就像是去年底的宏達電（2498），10月20日長紅突破，10月22日再爆出大量，然後紅K低點不破，10月26日再拉出長紅，這是往上連續進貨的訊號，也表示接下來股價欲小不易。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/1/21 No.1285】

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