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3大機構放膽預言 全球金融市場的26個變數

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

有華爾街「權威預言家」之稱投資大師韋恩（Byron Wien）自1986年開始，會在每年的年初對未來一年的經濟、金融與政治發出10大驚奇預測而開創先河。除韋恩服務的黑石集團外，英國金融時報和盛寶銀行也各自提出自己的驚奇預測。

黑石集團10大預言

韋恩目前為私募基金黑石的旗下顧問公司副主席，跟黑石首席投資策略師齊德爾（Joe Zidle）合作發表2022年的10大驚奇預言。

第一，雖然企業獲利強勁，但在持續升息下，導致標準普爾500指數今年將持平。今年股市趨勢是價值型股票表現超過成長型股票，股市走勢持續高度波動，美股會出現拉回修正，但跌幅不會超過20%。這預言跟目前市場普遍看好美股續漲的看法不同。

第二，儘管部分大宗商品價格下跌，但美國的薪資與租金繼續攀升，讓消費者物價指數（CPI）和其他廣泛用來衡量通膨率的指標，會上升4.5個百分點。即使運輸與能源等價格下跌，讓認定通膨為「暫時性」現象的人堅定自己看法，但通膨壓力會持續下去而成為今年市場的主題。按美國12月CPI已升至7%來看，等於預測美國今年通膨率高達2位數。

第三，債市開始反映持續上升的通膨率，和聯準會開始讓寬鬆貨幣政策退場等實況，讓美國10年期公債殖利率上升至2.75%，並預期聯準會今年結束買債和升息4次。

第四，儘管變種病毒Omicron肆虐，但美國年底前會允許群聚和大型集會，讓生活回到疫前的正常狀態，民眾每週到辦公室工作3到4天。

第五，中國抑制炒房，在為資金尋找出路下，不斷增加民眾的投資需求，這將有利中國大型資產管理產業的壯大，從而為西方金融業創造商機。不過，以目前西方與中國關係緊張的情況下，西方金融業能否分一杯羹存在很大疑問。

第六，儘管美國經濟強勁成長，但投資人仍在尋找安全和能對沖通膨風險的資產。就算加密貨幣行情繼續走高，但黃金仍重拾其避風港的地位，使金價今年將大漲20%創新高。目前金價仍努力站穩每盎司1800美元水準，能否如預言般大漲就有待觀察。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/1/21 No.1285】

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