大漲後金融股攻略 繼續存股？還是先獲利入袋？

【文／陳威良】

金融股成為元月以來表現最強勢類股！不僅量價齊揚，拉出一波8連紅攻勢，元月上半月漲幅達5.99%，更遠優於電子股小漲0.16%或大盤下跌0.18%的表現，目前金融指數已創下24年又5個月新高，後續隨著法人買盤湧入、高股息殖利率利多發酵，預料金融股仍將持續扮演台股中流砥柱的角色，並可望往歷史新高邁進。

股息將締造新高水準

2021年15家金控公司的獲利已全數出爐，每月提早公告自結獲利的財報透明度，成為財報空窗期吸引投資買盤進駐的一大優勢，金融股的投資者，可以更清楚評估股價潛力與風險，而不必像其他公司得等到3月公布年報才「開獎」。

15家金控即使2021年12月趁年底增提備抵呆帳或其他提存等，導致單月稅後淨利226.98億元、年衰退7%，不過2021年全年合計稅後淨利高達5806.29億元，創下歷年新高，較2020年增加53.2%。其中「金控雙雄」富邦金（2881）、國泰金（2882）表現特別亮眼，富邦金奪下全年總獲利、每股盈餘（EPS）雙冠王，國泰金則連續4個月奪下單月獲利寶座，兩大金控全年獲利均突破1400億元，合計獲利就占整體金控的將近一半。

以最近3年金控股息配發率約50%計算，2022年現金股利可望上看2900億元，也是締造歷史新高紀錄，預估平均殖利率達5%，較往年水準提升，長期投資金融股的存股族，今年入帳可望大豐收。

不過，另一方面既然股價陸續漲抵歷史高檔，長期投資者想必也開始猶豫，持股該不該趁熱實現獲利、減碼入袋？還是依然可以安心續抱？這種「甜蜜的煩惱」就由評估股價的兩大指標來解答。

首先，就股息殖利率的角度來看，全體上市櫃公司2021年獲利也是大爆發，所以預估配發的現金股利將超過2.4兆元，算起來殖利率大約4.2%～4.5%。而金控股的平均殖利率5%，優於整體大盤，顯然投資價值更勝一籌。