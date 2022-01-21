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超澎湃股息 大贏家賺股利也賺價差

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／賴建承】

在2021年12月營收公告後，包括台積電（2330）、大立光（3008）、台塑集團及金控股等均已陸續公告2021年全年自結獲利，研判在2022年2月底前，業績好的公司將持續提前公告，因此，隨之而來的將是董事會宣布股利政策，屆時股利行情將提前引爆。

為了提前掌握傳產的股利行情，筆者根據2021年前3季獲利、法人估計2021年獲利、近5年平均現金股利發放率等，估算出公司可能發放之現金股利，同時依據1月17日收盤價，估算出現金股利殖利率，藉由資料抓出現金股利殖利率超過5%以上的公司共66檔提供給讀者參考。當然附表資料為估算值，正確數據仍以公司公告為主，故在操作上仍建議須參考技術面與籌碼面。

台塑4寶不宜追高

台塑4寶已公告2021年獲利，其中，台塑（1301）EPS 11.21元、南亞（1303）10.25元、台化（1326）6.55元，台塑化（6505）則是5.18 元，以1月17日收盤價估算，符合現金股利殖利率5%以上的有台塑、南亞、台化3檔，由於過去5年平均現金股利發放率約75%上下，因此，估算出台塑配8.4元現金股利、南亞配7.6元、台化配5元，現金殖利率分別有7.9%、8.7%、6.2%，預期可望吸引市場焦點。

3檔個股已站上月線，MACD也回到零軸以上，只是短線上外資由買轉賣，加上集團總裁王文淵表示，碳稅、全球政經情勢、疫情仍將是變數，故保守看待2022年景氣，因此不建議追高，同時以月線做為多空分水嶺。

至於紡織股則有遠東新（1402）、新纖（1409）、東隆興（4401）等3檔，不過技術與籌碼面尚不具攻擊力道，東隆興仍是箱形整理，遠東新則靜待突破年線反壓，一旦增量越過將有波段攻勢可期。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/1/21No.1285】

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