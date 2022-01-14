陸股2022有看頭？ 擁低基期優勢具補漲契機

【採訪編輯／蘇姿帆】

全球股市在2021年是連續第3年呈現兩位數成長，以富時全球指數來看，上漲16.7%，其中以美股表現最為凌厲，標準普爾500指數在能源股飆漲50%、房地產股上漲逾40%，與大型科技巨頭的領軍下，全年上漲27%。

陸股在全球屬低位階

然而，香港恆生指數卻在北京政府的監管打壓，跌幅逾14%，成為重災區，上證指數全年上漲4.8%，深成指數上漲2.67%，雖然表現亦屬相對弱勢，卻在年底收盤時，雙雙實現年K線「3連陽」，打破牛市不超過3年的魔咒，是否有機會在位處全球股市的低位階之下，再創「4連陽」的紀錄，成為2022年谷底翻身的投資黑馬？實際上，國際資金在2021年對中國注資672億美元，似乎已經給了投資人答案。

以國際各大央行的動向觀察，新興市場諸多國家在不敵高通膨的壓力之下，於2021年即已發出升息訊號，2022年則以美國聯準會的升息、縮表意向，在投資風向上掀起極大的波動，相反的，中國政府將以「穩」為基調，人行將續以降準的寬鬆貨幣政策，為市場適時進行「補水」。

回顧2021年，自中美科技戰之下的陸企黑名單、美國中概股退市潮，再到中國政府自打七傷拳，實施包括反壟斷、調控房市、整治補教業、整肅網路、遊戲業等，繼而到共同富裕的政策下，一連串的雷厲風行、監管之下，重砲打擊如阿里巴巴、騰訊、恒大等大型藍籌股，然而，受到中國政策扶植的「專精特新」中小企，例如紫光國微、巨人網路等，其實股價表現亮眼，亦可從國內投信所操盤的陸股基金，在對中小型股的操作績效，比國際投行專注在大型股更勝一籌的獲利表現，顯見投資向政策看齊的重要性。

而對2022年的陸股投資展望，在籌碼信心方面，股神戰友芒格（Charlie Munger）在其所公布的持股報告，2021年第4季再加碼買進阿里巴巴ADR，持股增加將近1倍，持有總值約7200萬美元，以及包括騰訊、小米等大型企業先後實施庫藏股，一方面是護航股價，另一方面也是向外界展現對2022年前景的信心。

瑞銀估有漲10%空間

然而，也有一派不同的論點，有「新債券天王」之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach），以及《CNBC》財經節目主持人克瑞莫（Jim Cramer）表示，中國政府行事難料，投資應避開中國股票為宜。