小心全球短缺危機 搶電 搶水 搶糧概念股竄出

【文／孫嘉明】

新冠疫情2020年在全球爆發，隨著供應鏈阻塞、生產受阻，汽車、科技產業都傳出缺晶片的消息，各國政府、廠商開始搶晶片、搶電子零組件，而除了缺晶片的問題之外，各國因應氣候變遷宣示降低碳排放，對於火力發電的限制與管控日益增加，做為替代能源的綠電持續建置，然受自然環境限制，缺電問題已逐漸浮現，因此，搶電或先行配置電力相關設備的需求將會持續升溫。

另外，同樣在氣候問題的影響，及全球人口與工業程度增加下，灌溉與工業缺水問題開始吸引市場注意，對於水資源與水資源的設備建置與搶購將轉向積極。缺水問題進而影響糧食生產，加上中國持續增加糧食庫存，進而推升糧價，這對於食品相關廠商的營運將會有助益。後續各國為提高糧食安全，對於糧食生產的投入將會加大力道，因此，糧食生產效率的提升將會是一個重點，肥料、作物保護相關產品的投入將會增加。

儲能設備需求將升溫

去年11月在格拉斯哥氣候協議後，全球各國對於減碳以緩解氣候變遷的方向日益明確，降低燃煤發電的使用成為一個必然趨勢，降低燃煤必然增加其他電力來源，為因應氣候變遷各國都積極建置乾淨能源。國內亦在風力、太陽能發電這兩個方向持續投入，去年開始政府推動的「用電大戶條款」正式上路，規定每月與台電的契約容量5000Kw（度）以上的用電大戶，5年內要使用契約容量10%的綠電，在政策上推動太陽能與風電的發展。

不過，太陽能與風電仍受限外部天然環境，如太陽能只能在日間發電，風力發電則會受到氣候變化影響，因此無法做為有效基載電力。另從中國的綠電發展經驗來看，去年年中在疫情的轉單下用電需求大增及其他多元的考量，在9月祭出限電措施，然觀察其發電結構，綠能發電量僅占發電量9%，但綠電的發電容量卻是占發電容量的19%，其中差異主要為電網建置與儲能設備建置不足所造成。

以他山之石攻錯，未來在減少燃煤發電的趨勢下，電力供應必定緊縮，因此，政府對電網的投入與維護將會投入更多的關注，另為配合綠能發展與用電穩定，政府與廠商對儲能設備的建置亦會更加積極，在此發展趨勢下，電纜與儲能設備的需求將持續增溫。其中，能源解決方案大廠台達電（2308）、工業電腦研華（2395）、後續將有望受惠。