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鏡頭新技術大改革 大立光 玉晶光不再悶悶不樂

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／邱創學】

產業的變化瞬息萬變，其中鏡頭股2022年景氣跟2021年相較將是南轅北轍涇渭分明，以大立光（3008）為例，過去每股獲利都在200元以上，2021年降至約140元水準；玉晶光（3406）每股獲利也從27.4元降至20元水準，算是非常差的水準。

為搶市占不斷砍價

最主要是蘋果手機鏡頭連續好幾年都是1200萬畫素一直未升級，大陸的舜宇、瑞聲等技術都跟得上，因此量產不是問題，為搶市占率不斷地砍價，導致國內鏡頭股2021年獲利嚴重衰退。另外鏡頭股也飽受缺料之苦，如電源管理IC、驅動IC等，那為何會受這些材料缺料之苦呢？

因大陸5G手機滲透率衝至76%以上，每支4G手機所用電源管理IC是4～8顆，但5G手機則暴增至10～13顆，全球電源管理IC需求，從2020年的約94億顆、2021年增至122億顆，電源管理IC的Lead Time（從訂貨到接到單）是25週以上，因此缺貨嚴重。

缺料情況大幅改善

其次是手機快充比率上升，所使用的電荷幫浦需求增加，不過隨著偉詮電（2436）、通嘉（3588）等晶圓代工產能增加，這方面將有所改善。不過，大立光近月營收由40億元上升至近58億元，這也表示缺料情況已大幅改善。

大立光執行長林恩平一向很沉默，過去即使在法說會他的回答也很精簡，但在公布12月營收曾表示，2022年鏡頭將有新技術大革新，這些新技術一石激起千層浪，他說8P的客戶已愈來愈多，8P鏡片比7P單價高出40%，這對大立光毛利下滑止跌有幫助，他還說新技術有解雜散光（Flare）、去除瀏海的鏡頭設計、雙自由曲面鏡頭等。

鏡頭拍照常常有雜散光擴散情況，或多出一個本不應存在的光斑，俗稱鬼影，這種雜散光可以通過使用鍍膜有效抑制，因此技術層次較高。他還說蘋果手機將要去除劉海變小孔的鏡頭設計。

辨識鏡頭將改塑膠

這表示人臉辨識的紅外線鏡頭將變成在玻璃機殼下面，上面是玻璃機殼下面是玻璃鏡頭，這會產生穿透率不足問題，因此，未來人臉辨識鏡頭將會改成塑膠鏡頭，這對大立光非常有利。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/1/14 No.1284】

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