巴菲特 芒格 伍德誰最行 投資界神壇級人物績效比一比

【文／阮文非】

世界級投資界重量級人物還真不少，但如果從2021年的績效來看，則各有不同，像股神巴菲特與合夥人芒格，跟科技股神伍德之間的投資方向，可說是市場上的兩個極端。

前者是價值型投資的代表，後者奉行顛覆性創新的投資。雖然股神因蘋果大賺，伍德投資績效逆勢下滑，但投資人仍能從中一窺他們的成敗所在，與對未來投資方向的看法。

加碼阿里巴巴受關注

股神巴菲特長年合作夥伴芒格（Charlie Munger），除了是柏克夏海瑟威的副總董事長外，本身還主持一家財經出版兼投資的上市公司Daily Journal。其最近幾個月內就2度增加阿里巴巴持股，從2021年第3季的30萬2060股，到第4季止持有股數倍增至60萬2060股，價值約7150萬美元。

2021年美股大漲，但Daily Journal股價全年下跌逾13%收356.73美元，論報酬率肯定拿不上檯面。不過，其2021年第3季跌至最低至303美元附近後就大幅回升，以年底收盤價計算，兩個季度內漲幅約17.5%。至於阿里巴巴在美國的ADR價位全年腰斬至118.79美元。

阿里巴巴並非Daily Journal最重要持股，否則以阿里巴巴股價2021年從頭跌到尾來看，Daily Journal的股價跌幅就不會如此低。Daily Journal主要投資的美國銀行（Bank of America）、美國合眾銀行（US Bancorp）與富國（Wells Fargo）等銀行業巨擘，以及南韓浦項鋼鐵等龍頭股的持股部位未變。雖然浦項鋼鐵和阿里巴巴2021年表現慘不忍睹，但美國銀行股大漲而支持Daily Journal股價表現。

從Daily Journal的主要持股部位情況來看，頗符合芒格向來的投資偏好金融與傳產的慣性。但他讓Daily Journal不斷加碼跌跌不休的阿里巴巴，之所以廣受外界關注，除了他對中國政府的評論外，還讓外界好奇他是否在給市場上一堂價值型投資的課。

中國與美國乃至西方世界的關係在2021年愈來愈緊張的情況下，經濟也明顯走下坡，並一再重手打擊網路、加密貨幣等產業，包括阿里巴巴與騰訊等巨擘股價腰斬。但芒格卻不斷讚揚中國經濟政策而引發外界爭議。

中國經濟情勢將怎樣發展，只有用時間來證明大師之間看法的對錯，但現年98歲的芒格卻用行動來證明自己的看法，讓Daily Journal加碼阿里巴巴的股票，立即令人好奇做為投資界傳奇的芒格，在金融市場經歷數十年的風雨，卻在大家普遍看衰中國經濟與股市的情況下，卻大舉加碼阿里巴巴，是否要再向世人展示「別人恐懼我貪婪」的投資智慧！