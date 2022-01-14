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強運股登場 誰是台股下一群意外黑馬？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／葉錦龍】

2021年台股以18218點年度大漲約23.6%封關後，興高采烈地迎新年度行情，結果台股新春首週走勢，呈現虎頭蛇尾，上半週大漲創18619點新高點，後半週又出現大幅拉回，1月4日大漲255點，1月7日大跌198點，1週內出現極大漲與大跌，表示籌碼進入整理，而這樣的走勢將可能是今年度台股的寫照，瞬間大漲或瞬間大跌，長期間籠罩在經濟成長趨緩、寬鬆資金與疫情干擾等因素中。

所幸目前月線上揚中，指數仍在長期上升趨勢軌道線上，因此近期走勢暫時當做台股2021年年底最後作帳過度後的拉回。而櫃買市場單週大跌4.61%，1月3日見高238.92點後連續出現5根陰線，更是說明台股作帳後的賣壓，然無論如何，市場利率仍相當低，因此拉回仍有低接買盤伺機進場，惟重點是找到成長股來布局，這將是本篇分析的重點。

3大選股重點

不能找高基期的個股

由於2021年景氣GDP達到6%以上高成長，因此也有不少上市櫃公司出現年營收大幅成長，2021年全年度營收約40.9兆元，年增率約16.28%，是歷年來最佳，而營收成長前3大族群，分別是：運輸類（83%）、鋼鐵類（48%）與塑膠類（47%），在基期墊高之下，2022年營收如要出現成長10%以上，個人認為至少有3大選股注意重點。

（1）在對的產業趨勢中：2022年看好的族群，包括有半導體、5G、電動車（車用）、金融升息與ESG等相關產業或議題。

（2）基期不可過高：此時不能將焦點放在2021年營收大幅成長者，因為基期過高，2022年要再成長的壓力大，但不是不可能，重點在於不容易。

（3）2021年營收成長或持平：雖然基期不可過高，但前提是「2021年不能是大幅衰退」，否則只是反映大幅衰退後的低基期，個人認為至少2021年營收要持平或者小幅成長者為佳。

以下將分別針對2022年營收可能成長類股之代表個股進行扼要分析：

2022年營收可成長10%以上中小型個股》

牧德（3563）：該公司為設備廠，雖然12月營收1.95億元，月營收衰退14.8%，且創近半年的新低，然2021年全年營收27.5億元，YoY仍有約14.7%的成長，公司近幾年持續擴大產品領域，從PCB軟板、載板再跨入半導體、Smart Camera等，而布局已久的電測機設備也將於2022年正式出貨，因此有助該公司2022年營收成長，初估將有機會挑戰年營收30億元～30.5億元，年成長幅度約11%。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/1/14 No.1284】

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