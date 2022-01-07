航運股新操作攻略 專家公開買點 賣點 轉折點

【文／林明謙】

從2021年的年底貨運旺季開始後，將一直旺到2022年年初，而海運持續塞港，有貨物要送怎麼辦？業界一度傳出海運搭不上就轉搭空運，春節前後貨櫃與航空股可望連手再顯神通！接下來航運股到底該怎麼看？讓我們再度掃瞄一下整體貨運與航空股，到底股價上該如何操作呢？

2021年第2季、第3季大顯神通的「航運股」，在出現史詩級的上漲之後也出現史詩級的下跌，下跌之後股價修正了50%～60%，同時也整理了幾個月，最近股價悄悄的回升，現在又再度啟航了，而且這次還加上「航空」股。

「上海出口集裝箱運價指數（SCFI）」是貨櫃業界價格上的重要指標，不僅這2年來持續創下新高點，而2021年11月整理完後、近期又開始出現週週上漲，現在已經突破5000點大關、再創歷史天價，因此貨櫃3雄、甚至是航空雙雄，都有機會獲利持續創高。而且市場法人再度力挺年底的報價續漲，即將揭曉的2021年第4季營運成績可望再創高峰。

撐過台積電吸金效應

2022年的開春，不論是貨櫃或航空股，整體航運股都出現大跌，主要是台積電（2330）王者回歸的吸金效應太強大了，內資紛紛棄守近期死抱的股票，像長榮（2603）、陽明（2609）與萬海（2615）都出現沉船大跌，連帶的讓華航（2610）與長榮航（2618）也跟著墜機，這純粹是內資資金的轉移效應。

1月13日台積電將點燃重量級法說會的第1棒，大家都期待股價經過近一年洗禮的台積電，是否能在法說會釋出超越市場預期的好消息？因此再度將整體盤面的資金給吸了過去，像近期漲多的個股也出現回檔，這股力量連聯發科（2454）、智原（3035）及群聯（8299）都擋不住，也在開春的第1天跟著出現大跌，因為作風剽悍的內資，無差別式的砍了一輪最近上漲的股票，為的就是買台積電的股票。因此，這個大跌的現象不純粹是針對航運股而已，可以把它當做是盤面資金的移轉，所以，若航運股在農曆封關前跌得太深，自然值得慢慢進場布局一試。

航運股目前在中長線上仍然有3個主要利多，第1個是「疫情」，雖然Omicron的殺傷力比較小，但大家也不想被感染，所以會造成塞港、塞櫃的狀態。第2個是「RCEP」，區域全面經濟夥伴關係協定已於2022年1月1日起開始生效，65%的貨物立即零關稅生效，其他的也將朝零關稅慢慢前進，造成貨運的需求大增。第3個是「減碳」新規定上路，2022年開始市場就有淘汰舊船的壓力，供給面也將造成吃緊。所以業界已經有客戶簽下3年的長約，顯示海運榮景並非一時，才敢簽下3年長約。