記憶體春燕來了？ 需求起飛DDR5供應鏈欲小不易

【文／李冠嶔】

打從2021年下半年以來，外資券商與記憶體生產廠商對景氣爭論不休。大摩在8月結合旗下台、美、日、韓所有半導體分析師出具一份70頁的大報告，以「記憶體寒冬來臨」為大標，示警國際投資人DRAM景氣浮現反轉訊號，2022年將步入供過於求的跌價循環。

旺宏董事長駁斥外資

旺宏（2337）董事長吳敏求在2021年8月17日股東會時大力駁斥，表示大摩完全沒有知識，完全是炒股票的行為。他在9月29日又強調，「我是外界俗稱的業內人士，一定比外資、分析師專業很多」，重申旺宏下半年營運樂觀、展望持續正向「沒有任何修正」，之後將端出實際營運成績證明。

9月29日美光公告2021年第4季財報與2022年第1季財測，執行長梅洛特拉預計2021年DRAM需求成長落在20%出頭，2022年複合年均成長率為中高雙位數、NAND複合年均成長率達約30%，然華爾街仍不領情。

美銀在12月17日出具記憶體最新報告，看好DRAM與NAND產業，將年成長21%與25%。對於2022年記憶體循環，第1季有彈性（resilient）、第2季邁向復甦（recovery）、下半年好轉（upturn）。

同時看好2022年手機市場，調高iPhone出貨量12%，中國手機10月開始好轉，11月更好，因此對全球手機出貨預測2021年與2022年調高3%與7%。

記憶體可望優於預期

美光12月20日公布2022年第1季財報預估，資料中心營收成長70%，汽車業營收成長25%，主要是自駕車記憶體容量增加，表現超乎華爾街預期，預計第2季營收和利潤也優於預期。

在11月30日仍看壞美光的海通證券董事總經理蒲得宇，12月21日改口價格修正比預期快結束，把美光從劣於大盤升至優於大盤，目標價由67.6 美元升至100美元。

不過，大摩堅信DRAM隱藏風險仍在，新報告指出除了伺服器以外，PC的潛在動能短暫，行動裝置相當疲弱，第2季沒有能見度（no visibility），投資人對於亞洲DRAM股成長的看法現在過於樂觀。只給三星優於大盤的評級，SK海力士則中性看待，至於南亞科（2408），則劣於大盤。