實戰台積電大家族 2022輪番上陣攻守策略

【文／許博傑】

台積電（2330）新年報喜！美系外資高盛在新年開盤當天給與買進評等，並且調高目標價到1035元，讓台積電在1月3日股價大漲16元來到630元，一吐2021年幾乎都不動的悶氣。

外資看好台積電後勢

從外資報告內容看，高效能運算、5G、加密貨幣需求強勁，將是台積電2022年的支柱，此外，外資看好目前晶圓代工產能供應吃緊情況仍未變也是2022年獲利的保證，尤其在台積電代工價格調漲後將使毛利率與營益率進一步拉高，2022年營收將有機會來到25%以上，在基本面成長動能持續強勁下，外資看好台積電在2022年的表現。

其實，不管外資是否調升台積電的評等，從目前產業的狀況以及台積電未來3年將投資1000億美元的規模來看，台積電的前景無庸置疑，在持續擴廠且擴大營運的趨勢下，台積電及周邊的台積電供應鏈們長期趨勢絕對看好，因此，本篇專題將從技術面以及策略面的角度來討論台積電及台積電們在2022年的投資方向。

台積電將在1月13日舉辦法說，從目前法人圈的預測來看，第1季營收至少要季增3%以上，並且要有淡季不淡的現象，而先前市場關注的在於上半年的下游庫存狀況以及未來的高階製程進度，只要以上都符合甚至優於法人預期，那麼第1季台積電股價就有望創下歷史新高往700元以上關卡挑戰。

將帶量挑戰前高位置

從技術面來看，台積電短期所有均線已糾結醞釀波段行情，而1月3日的增量紅K也將股價推上630元短壓區，只要後續外資持續回補持股，那麼1月13日以前將有先挑戰2021年高點679元的機會。

一旦出現帶量10萬張、突破679元的訊號，那麼波段就將挑戰700元關卡，從2021年台積電的震盪區間來推估，在技術面等幅測量的理論下，長線目標至少可來到850元～900元，至於短線操作上，多頭趨勢成形，波段可沿10日線、月線偏多操作，在未跌破600元關卡或季線（592元）未下彎前逢拉回都可分批買進。