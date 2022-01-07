全球前10大市值大公開 台積漲最少 美國公司高達8家

【文／阮文非】

據了解，2021年全球股市總市值逾120兆美元，增加約18兆美元創歷年來最大增幅。其中美股為大贏家，因為全球市值排名前大公司，高達8家為美國公司，台灣的台積電（2330）也上榜。

台積電晉升前10大

聯準會等主要央行的貨幣政策，從寬鬆轉向緊縮，在央行逐步收回資金下，因寬鬆而膨脹起來的企業估值有縮回去的可能，值得注意的是，市值前10大公司裡，有6家為全年獲利前10大公司，獲利幾乎都有兩位數增長幅度甚至創新高。即使未上榜者如亞馬遜和特斯拉，獲利增幅甚至達3位數。

這反映出上市公司的市值大增，並非完全靠央行的寬鬆政策，而是有實質獲利表現做支撐，因此股市多頭可望在2022年延續下去。不過，從市值排行榜上的變化來看，中國經濟實力正在下滑。即使獲利排名前10大裡還有一家中國的平安保險，但卻是惟一的一家獲利出現衰退的公司。

這10大公司排行，按市值大小順序為蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、沙烏地阿美（Saudi Aramco）、亞馬遜、特斯拉、臉書母公司Meta、輝達、柏克夏海瑟威和台積電。

除了沙烏地阿美是沙烏地阿拉伯國營石油公司，和台灣的台積電之外，其餘全是美國公司。其中，蘋果市值已衝破3兆美元大關，成為全球有史以來首家公司，甚至有人看好近期就可望延續2021年的大漲氣勢而往上攻頂。

在從產業類別上，榜上的8家美國公司，除了股神的投資旗艦柏克夏以投資保險、金融、鐵路…等傳統產業為主之外，其他全部被簡單歸類為科技股。話雖如此，柏克夏最大持股標的就是蘋果，科技股所占的份量愈來愈重大。

在市值增減幅度上，曾經是全球市值最大的沙烏地阿美，是惟一市值縮水的公司，從2020年逾2兆美元，到2021年已縮水至1.9兆美元。其他公司市值增長幅度不一，但除了亞馬遜市值僅上升逾6%之外，其他增幅均達兩倍數；輝達甚至上升近1.3倍為市值前10大公司裡增幅最高。

反映全球產業變化

在全球晶片需求強勁至大缺貨之下，除了輝達市值增幅達3位數外，同為半導體產業的晶圓代工廠台積電也晉升前10大之列。另外，雖然油價持續大漲而迫使美國帶頭釋出戰備儲油來壓制油價漲勢，但在再生能源成為不可逆轉的趨勢下，石油產業的黃金期恐怕已成過去。在專家估計到2030年全球新車銷售裡，將有一半為電動車而對汽柴油需求銳減之下，投資人對石油產業前景看法愈來愈保守，就連石油公司也開始朝著再生能源方向發展。