元月瘋紅包 快手攻略 搶賺年終獎金

【文／葉錦龍】

當2021年台股以18218點年度大漲約23.6%封關後，馬上進入1月份，也就是將開始反映過往春節紅包行情，由於目前疫情仍是不確定性，加上最近歐美每日確診人數有增無減之跡象，因此分析時得要加入這部分變數。

搶紅包行情

利用時間分散布局

年前如欲搶紅包行情，建議得用時間分散角度來布局，即短期（春節假期）、中期（科技成長題材）與長期（高股息題材），之所以要分3方面，主要是因為如疫情不如預期掌控，則市場資金相對會伺機流入中長期個股。

此外，2021年年底前法人有作帳的動作，因此短期漲幅高乖離者，宜先避開法人作帳後的個股賣壓（註：2022年開市第1天就有不少個股有出現較大賣壓的情況），以下將分別針對不同期間的搶紅包行情股做扼要分析。

短期（春節假期）： 由於台股將在1月26日封關，直到2月7日才開紅盤，中間將有11天不開市，不同產業將依本身屬性而有不同年節假期天數，可確定的是，長假如在歐美疫情不穩定、在無法正常出國、台商大量回台休假及五倍券年後將到期等因素下，預期內需市場將可能有一波小行情，暫以交通與百貨等族群較受惠，觀光業則處觀望。

交通方面：預期台灣高鐵（2633）應該是會受惠，但因疫情影響，筆者認為人潮將可能擁擠，著名的風景區固然會有人潮，但分散到各處的郊外也應該會是另一個趨勢選項，因此反而更看好租賃業。國內兩家租賃業者中租-KY（5871）、裕融（9941），2021年每股獲利都可能達到1個股本以上，投資人未來可特別留意。

百貨（賣場）方面：因年終獎金效應，百貨公司業績當然有挹注，此外，現在到百貨公司不一定購物，餐飲消費也是另一種選擇，所以，春節營運可能會優於飯店或餐飲業，建議可優先注意遠百（2903）、潤泰全（2915）、潤泰新（9945）等公司，但由於2021年已經有周年慶或年底促銷的活動，因此漲幅將只反映一部分，這方面要特別留意。

成長科技股

年初法人布局主軸

中期（看好成長科技群）： 預期年初法人將伺機布局2022年成長科技股，以半導體、CCL、元宇宙、電動車（車用）與5G等類股為主。其中，台積電（2330）又將在1月13日開法說會，更是市場注意焦點，短期可參考以下3大類。