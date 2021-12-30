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10大熱門ETF出爐 2022年哪些還能持續火熱？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／謝明哲】

內文：近年來隨著投資風氣的盛行，許多初入股市的投資人都將定期定額ETF當做是進入股市的敲門磚，然隨著台股的熱度逐步增溫以及投資範圍的鬆綁，台股ETF已經由最早的不到10檔、到2021年年底已經膨脹到227檔，甚至還有下市的ETF，因此投資ETF絕對不是買了就可以高枕無憂，也需挑選適合自己投資屬性的ETF，因此本文就從近期盤面最熱門的ETF出發，來了解投資ETF所需要注意的重點。

槓桿、反向ETF最熱

以近2週成交總量的ETF排行（附表），主要可分為3個面向，首先前3名都是槓桿型與反向型ETF，其中，成交量最大的元大台灣50反1（00632R）就是反向ETF，與臺灣50指數的走勢完全反向，而臺灣50指數與加權指數的走勢長期貼合，因此操作元大台灣50反1的最好時機應在於認為台股可能下跌時。

而台股何時會有較高風險？從台股指數與GDP的關係來看（圖1），兩者的確存在正相關的關係，根據主計總處預估2022年的GDP表現，4個季度將分別為2.79%、3.97%、4.89%、4.86%，雖這不代表第1季一定會大跌，但就時機點來看，的確會是較有機會的一季，因此元大台灣50反1在2022的第1季有高點可當做投資組合的避險部位，若有大跌在第1季尾聲可分批出場。同樣的邏輯也可放在元大滬深300正2（00637L），若以中國社科院預估的中國2022年GDP為5.3%來看，動能較2021年大幅放緩，但全年是前低後高，因此上半年反而有機會成為低檔布局的好時間點。

期街口布蘭特正2（00715L）是與油價正向連動的商品，目前市場對於油價的看法分歧，根據美國能源情報署（EIA）的最新預估，認為布蘭特原油2022年合理的價位應落在70美元附近，但摩根大通卻認為均價應該落在88美元、且最高價有機會衝到125美元，在看法分歧下最好的方式還是設定操作區間，以近年布蘭特原油走勢來看（圖2），高點都落在86元附近，低點扣除當時因疫情暴跌的特殊狀況，約莫就是來到50美元附近，因此可在此區間來回操作，若有跌破或突破再順勢交易即可。

高股息存股成為顯學

另一個熱門的方向則是聚焦在以高股息為訴求的ETF，其中，元大高股息（0056）為台股歷史最悠久的高股息ETF，自2007年12月掛牌以來歷經14年，除了2008年遇到金融海嘯與2010年沒有配息之外，其餘12年都有配息，平均殖利率也有5.32%，即使以價差為目的，在除息的10月底買進、達到平均殖利率賣出，從歷史走勢來看（圖3）也是年年達標。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/12/30 No.1282】

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