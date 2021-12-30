67檔EPS大成長股 電動車 航空 半導體設備看好

【文／國票證券】

內文：自2020年開始的新冠疫情（COVID-19）已經影響全球經濟與產業將近兩年，這兩年各國全力開發疫苗，甚至治療用藥亦已出爐，雖2021年年末的新冠變種病毒Omicron再次席捲全球，不過在疫苗普遍施打下，重症機率明顯偏低，後續與疫情共處可能成為常態，預期2022年將有望逐步擺脫疫情的干擾，或用另一種生活型態適應疫情。

在資金面部分，美國在2022年元月縮減購債金額由150億美元擴大至300億美元，市場預期在3月即可完成量化寬鬆（QE）退場，市場更預期2022年會有升息3碼（1碼為0.25%）的機率，美國縮債與升息的趨勢已經成形，不過Omicron疫情仍存，聯準會（Fed）在憂心經濟受到疫情影響下，2022年第2季前暫不會採行升息動作，因此雖資金水位從高檔下滑在即，但資金仍充裕可支持資本市場。

上半年景氣將見高峰

另外，2021年國內受疫情影響較低，在轉單效益帶動及2020年基期偏低之下，2021年國內各研調機構對經濟成長率預估值逾5%，預估2022年各國在基期墊高後，經濟成長率預估值將呈現滑落，因此2022年經濟成長動能要關注內需題材與具競爭力的產業。

展望2022年第1季，隨著全球疫情受控下，經濟有望持續回升，加上供應鏈問題隨疫情受控改善，外需力道穩健，對於國內出口產業表現正面，再加上歐美國家延續2021年第4季的景氣高峰，中國大陸2022年第1季有兩會會前的政策支撐，以及科技股的重要展覽與新品出爐，大盤指數有望在第1季見到高點。

不過Fed在3月時量化寬鬆將完全退場，資金水位也在將在此時見到高峰，而後升息機率大幅提高，再加上第2季步入科技業傳統淡季，大盤指數恐在此時拉回整理。

接續在下半年，市場開始消化升息所造成的實質影響與憂疑情緒後，下半年大盤會在第2季拉回後開始回穩，再加上第4季美國有期中選舉、國內有9合1選舉，政策做多應會在下半年度開始出爐，有望支撐或帶動資本市場的表現，另外，在第3季開始就步入科技業的傳統旺季，產業景氣增溫，在基本面支撐下，可望推動大盤表現。

整體而言，在科技新興應用推陳出新下，對於半導體需求持續增溫，半導體製造業者因而積極擴廠，再加上回流台商本地廠商持續投資、新增產能不斷開出，挹注出口動能，產業基本面正面看待，惟資金水位見高及升息的預期下，將為大盤上方造成壓力，台股大區間震盪整理的機率高，操作上應以擇股不擇市應對。