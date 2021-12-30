搶賺董監改選行情 42檔黑馬有看頭 擇機搭轎

【文／楊璧如】

近期靶材大廠，同時也是台積電（2330）供應鏈之一的光洋科（1785）董座雙胞案鬧得沸沸揚揚的，公司派與台鋼盟兩造各自支持的獨立董事，市場派與公司派原訂在12月24日、27日分別召開股臨會，提前進行董監改選，但12月8日商業法院以看不出改選急迫性為由，裁定2場股臨會均不得召開。台南地院12月13日則發出強制執行命令，要求公司派遵守商業法院裁定。由於公司董監任期2022年6月27日屆滿，股東得於表定時間5月18日進行全面改選董事、獨立董事，因此短期爭議將難落幕。

除了光洋科面臨經營權爭奪戰外，2021年還有東元（1504）、泰山（1218）、漢唐（2404）等公司，因董監改選問題鬧上檯面，股價也因股權爭奪而有一波漲幅，預期未來在董監改選前仍將有類似爭議持續上演。

為何會有董監改選？為什麼許多公司董監改選年度或是前一年股價常有一段漲幅？這些應該都是許多讀者想要知道答案的問題。

每隔3年須董監改選

根據公司法規定，上市櫃公司每隔3年須改選董事與監察人，目前上市櫃公司約有1700多家，每年約有500多家會進行董監改選。在持股比率與控制權方面，持有51%以上股權就對公司有絕對控制權，34%以上股權則有安全控制權（董事會享有1票否決權），而持有10%有臨時會議權（可提出質詢、調查、起訴、清算、解散公司）。因此從持股比率來看，若董監事本身持股成數不高，或是意見分裂，又或者是不再獲大股東支持，則恐無緣參與公司經營決策。

另外，公司法也規定董監改選前2個月為最後過戶日，而6月是大多數公司召開股東會的旺季，因此，反推4月大部分公司就會停止過戶行為，以確定具投票權的股東名冊。換句話說，若要行使股東權利，則須在股東會召開前停止過戶日持有股權，所以，持股明顯不足的董監事們，為捍衛股權，會在事前陸續回補股票。而覬覦公司且有意加入股權爭奪戰的有心人士，則會在最後過戶日前一段時間就開始盤算布局，布局時間通常拉長至1～2季，約1～3月間，有的甚至會在前一年年底就悄悄布局。

在董監改選前，有哪些公司較有機會被外界人士覬覦並著手介入吸納股權，這應該是許多投資人最好奇的。就如同前文所述，當公司內部對經營方向發生歧見時，最容易發生經營權的爭奪戰，包括泰山、東元都是內部出現頗深的意見不合所導致。

除了對營運的歧見外，董監持股偏低、董監質押股過高、股本不大，以及公司本身或轉投資具有價值等，也是容易引發股權戰爭的重要因素。若公司董監持股比重不高，對手可輕易買進股票，拉高持股比率，並以股權優勢逼宮，如日月光成功吃下經營階層持股成數僅個位數的矽品，就是一個例子。